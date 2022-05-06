Fenerbahçe şampiyonlukları kabul edildi mi? Fenerbahçe'nin toplam 28 şampiyonluğu resmi olarak kabul edildi mi?

Fenerbahçe'nin toplam kaç şampiyonluğu var? 19 mu 28 mi? Fenerbahçe şampiyonlukları kabul edildi mi? gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Ayrıntılar haberimizde...

FENERBAHÇE'NİN ŞAMPİYONLUKLARI KABUL EDİLDİ Mİ?

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, gündeme dair açıklamalarda bulundu. 28 şampiyonluk vurgusu yapan Koç, "2023-2024 sezonundan itibaren Fenerbahçe formasında 5 yıldız olacak." ifadelerini kullandı.

Trabzonspor'un 2010-2011 şampiyonluğunu sahiplenmesi ve Antalyaspor maçında açılan pankarta ilişkin çok sert ifadeler kullanan Ali Koç, TFF'ye 28 şampiyonluk çağrısını bir kez daha yaptı.

Ali Koç yaptığı açıklamada, "Bugün, şunu söylüyorum; TFF'nin düştüğü durum, adaletle zerre ilgilerinin olmadığı ortadayken, bizim haksızlardan hak bekleyerek kaybedeceğimiz bir gün dahi yok!" dedi. Koç ayrıca yeni sezonda formaların hazır olduğunu ancak 2022-2023 sezonundan itibaren Fenerbahçe armasında 5 yıldız olacağını ifade etti.

RESMİ OLARAK FB ŞAMPİYONLUKLARI KABUL EDİLDİ Mİ?

Fenerbahçe'nin eski yöneticisi Metin Sipahioğlu sosyal medyadan yaptığı paylaşımda UEFA'nın Türkiye şampiyonluklarının başlangıç tarihini 1924 yılı olarak belirlediğini duyurmuştu. Bu paylaşımın ardından futbol severler Fenerbahçe'nin 28 şampiyonluğu resmiyet kazandı mı merak etmişti.

Konu ile ilgili TFF'den resmi bir açıklama gelmedi.

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