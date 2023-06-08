Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe karşılaşırken, sarı-kırmızılılar mücadeleden 3-0 galip ayrıldı. Geçtiğimiz hafta şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, bitiş düdüğüyle birlikte şampiyon coşkusunu taraftarıyla paylaştı. Peki, Fenerbahçe şampiyonlar ligine gidebiliyor mu? Fenerbahçe şampiyonlar ligine gidecek mi?

Galatasaray, bitiş düdüğüyle birlikte şampiyon coşkusunu taraftarıyla paylaştı. Derbiyi takip edenler arasında Galatasaray eski Teknik Direktörü Fatih Terim de vardı. Tribünden derbiyi izleyen Terim, maçın ardından kendisini bekleyen araca bindi ve stadyumdan ayrıldı. Peki, Fenerbahçe şampiyonlar ligine gidebiliyor mu? Fenerbahçe şampiyonlar ligine gidecek mi?

FENERBAHÇE ŞAMPİYONLAR LİGİNE GİDEBİLİYOR MU?

Fenerbahçe, Süper Lig'in en başarılı kulüplerinden biri olmasına rağmen, son yıllarda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etme başarısı gösterememiştir. Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe karşılaşırken, sarı-kırmızılılar mücadeleden 3-0 galip ayrıldı. Bu nedenle Fenerbahçe şampiyonlar ligine gitmeye hak kazanamadı.