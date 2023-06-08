Üye Girişi
Haberi Paylaş
Fenerbahçe şampiyonlar ligine gidebiliyor mu? Fenerbahçe şampiyonlar ligine gidecek mi?

Fenerbahçe şampiyonlar ligine gidebiliyor mu? Fenerbahçe şampiyonlar ligine gidecek mi?

Gündem Haberleri

Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe karşılaşırken, sarı-kırmızılılar mücadeleden 3-0 galip ayrıldı. Geçtiğimiz hafta şampiyonluğunu ilan eden Galatasaray, bitiş düdüğüyle birlikte şampiyon coşkusunu taraftarıyla paylaştı. Peki, Fenerbahçe şampiyonlar ligine gidebiliyor mu? Fenerbahçe şampiyonlar ligine gidecek mi?

Galatasaray, bitiş düdüğüyle birlikte şampiyon coşkusunu taraftarıyla paylaştı. Derbiyi takip edenler arasında Galatasaray eski Teknik Direktörü Fatih Terim de vardı. Tribünden derbiyi izleyen Terim, maçın ardından kendisini bekleyen araca bindi ve stadyumdan ayrıldı. Peki, Fenerbahçe şampiyonlar ligine gidebiliyor mu? Fenerbahçe şampiyonlar ligine gidecek mi?

FENERBAHÇE ŞAMPİYONLAR LİGİNE GİDEBİLİYOR MU?

Fenerbahçe, Süper Lig'in en başarılı kulüplerinden biri olmasına rağmen, son yıllarda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etme başarısı gösterememiştir. Spor Toto Süper Lig'in 37. haftasında Galatasaray ile Fenerbahçe karşılaşırken, sarı-kırmızılılar mücadeleden 3-0 galip ayrıldı. Bu nedenle Fenerbahçe şampiyonlar ligine gitmeye hak kazanamadı.

Emir Ceran
Emir Ceran
Gündem Editörü - emir.ceran@haberler.com Haberler.com - Gündem

Fenerbahçe Gündem Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title