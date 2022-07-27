Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi turu nasıl geçer, maç kaç kaç bitmesi lazım? FB turu geçmesi için kaç kaç yenmesi gerekli? - Haberler

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Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi turu nasıl geçer, maç kaç kaç bitmesi lazım? FB turu geçmesi için kaç kaç yenmesi gerekli?

Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi turu nasıl geçer, maç kaç kaç bitmesi lazım? FB turu geçmesi için kaç kaç yenmesi gerekli?

Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçı tüm hızıyla devam ediyor. Maç şuanda 1-0 Dinamo Kiev'in üstünlüğü ile devam ediyor. Peki, Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi turu nasıl geçer, maç kaç kaç bitmesi lazım? FB turu geçmesi için kaç kaç yenmesi gerekli? İşte detaylar...

 - Güncelleme:

Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme rövanş maçında 1-0 geri durumda. Peki, Fenerbahçe turu geçmesi için maçın kaç kaç bitmesi lazım?

FENERBAHÇE - DİNAMO KİEV MAÇI KAÇ KAÇ?

Maç 1-0 Dinamo Kiev'in üstünlüğü ile devam ediyor.

FENERBAHÇE TURU NASIL GEÇER?

Fenerbahçe şuanda 1-0 geri durumda. Fenerbahçe'nin bir üst tura geçmesi için maçta şuan en az 1 gol atması gerekiyor. Maç 1-1 berabere biterse uzatmaya gidecek. Eğer Fenerbahçe 2 gol atarsa bir üst tura çıkacak.

İşte olasılıklar:

  • - Eğer maçı 1-0 Dinamo Kiev kazanırsa Fenerbahçe elenir.
  • - Eğer maçı 2-1 Fenerbahçe kazanırsa Dinamo Kiev elenir.
  • - Eğer maç 1-1 berabere biterse maç uzatmaya gider.
Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

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