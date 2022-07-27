Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi turu nasıl geçer, maç kaç kaç bitmesi lazım? FB turu geçmesi için kaç kaç yenmesi gerekli?

Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme rövanş maçında 1-0 geri durumda. Peki, Fenerbahçe turu geçmesi için maçın kaç kaç bitmesi lazım?

FENERBAHÇE - DİNAMO KİEV MAÇI KAÇ KAÇ?

Maç 1-0 Dinamo Kiev'in üstünlüğü ile devam ediyor.

FENERBAHÇE TURU NASIL GEÇER?

Fenerbahçe şuanda 1-0 geri durumda. Fenerbahçe'nin bir üst tura geçmesi için maçta şuan en az 1 gol atması gerekiyor. Maç 1-1 berabere biterse uzatmaya gidecek. Eğer Fenerbahçe 2 gol atarsa bir üst tura çıkacak.

İşte olasılıklar: