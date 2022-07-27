Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi turu nasıl geçer, maç kaç kaç bitmesi lazım? FB turu geçmesi için kaç kaç yenmesi gerekli?
Fenerbahçe - Dinamo Kiev maçı tüm hızıyla devam ediyor. Maç şuanda 1-0 Dinamo Kiev'in üstünlüğü ile devam ediyor. Peki, Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi turu nasıl geçer, maç kaç kaç bitmesi lazım? FB turu geçmesi için kaç kaç yenmesi gerekli? İşte detaylar...
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Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme rövanş maçında 1-0 geri durumda. Peki, Fenerbahçe turu geçmesi için maçın kaç kaç bitmesi lazım?
FENERBAHÇE - DİNAMO KİEV MAÇI KAÇ KAÇ?
Maç 1-0 Dinamo Kiev'in üstünlüğü ile devam ediyor.
FENERBAHÇE TURU NASIL GEÇER?
Fenerbahçe şuanda 1-0 geri durumda. Fenerbahçe'nin bir üst tura geçmesi için maçta şuan en az 1 gol atması gerekiyor. Maç 1-1 berabere biterse uzatmaya gidecek. Eğer Fenerbahçe 2 gol atarsa bir üst tura çıkacak.
İşte olasılıklar:
- - Eğer maçı 1-0 Dinamo Kiev kazanırsa Fenerbahçe elenir.
- - Eğer maçı 2-1 Fenerbahçe kazanırsa Dinamo Kiev elenir.
- - Eğer maç 1-1 berabere biterse maç uzatmaya gider.