Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi Play Off maçı ne zaman?
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FENERBAHÇE LİLLE MAÇI KAÇ KAÇ?
Fenerbahçe Lille maçı 0-0devam ediyor.
FENERBAHÇE LİLLE MAÇI CANLI YAYIN
Fenerbahçe Lille maçını EXXEN'den canlı olarak izleyebilirsiniz. Fenerbahçe Lille maçını EXXEN'den şifresiz izleyebilmeniz için EXXEN kullanıcısı olmanız gerekmektedir.
FENERBAHÇE LİLLE MAÇI SAAT KAÇTA?
Fenerbahçe Lille maçı saat 20.00'de başladı.
FENERBAHÇE LİLLE MAÇI HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe Lille maçı Fenerbahçe Lille'den canlı olarak yayınlanıyor.
FENERBAHÇE ŞAMPİYONLAR LİGİ PLAY OFF MAÇI NE ZAMAN?
Şampiyonlar Ligi play-off maçları rövanş usulü oynanacak. Play-off'ta ilk maçlar 20-21 Ağustos tarihinde rövanş mücadeleleri ise 27-28 Ağustos'ta oynanacak. Detaylı program 3. ön eleme maçlarının tamamlanmasıyla belli olacak.