Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nden elendi mi, gruplara kaldı mı? 2022-2023 sezonu FB Şampiyonlar Ligi'ne katılamadı mı, gruplara kalamadı mı?

Fenerbahçe elendi mi, gruplara kalamadı mı? sorusu gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Peki, Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nden elendi mi, gruplara kaldı mı? Fenerbahçe UEFA'ya mı gidecek?

FENERBAHÇE - DİNAMO KİEV MAÇI KAÇ KAÇ?

Maçın normal süresi 1-1 sona erdi. Uzatmalarda da eşitlik bozulmazsa maç penaltılara kalacak.

Maçta şuanda Dinamo Kiev 2-1 önde. Eğer maç böyle biterse Fenerbahçe turnuvadan elenecek.

FENERBAHÇE TURU NASIL GEÇER?

Fenerbahçe şuanda 1-0 geri durumda. Fenerbahçe'nin bir üst tura geçmesi için maçta şuan en az 1 gol atması gerekiyor. Maç 1-1 berabere biterse uzatmaya gidecek. Eğer Fenerbahçe 2 gol atarsa bir üst tura çıkacak.

İşte olasılıklar:

- Eğer maçı 1-0 Dinamo Kiev kazanırsa Fenerbahçe elenir.

- Eğer maçı 2-1 Fenerbahçe kazanırsa Dinamo Kiev elenir.

- Eğer maç 1-1 berabere biterse maç uzatmaya gider.

FENERBAHÇE ELENDİ Mİ?

Temsilcimiz Fenerbahçe şuanda 2-1 yenik durumda. Eğer maç böyle biterse maalesef Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi gruplarına katılamayacak.

Maç 2-1 sona erdi. Temsilcimiz Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi gruplarına kalamadı. Temsilcimiz Fenerbahçe yoluna Avrupa Ligi'nde devam edecek ve Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda Slovacko ile karşılaşacak.