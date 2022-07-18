UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Dinamo Kiev ile karşılaşacak Fenerbahçe'nin turu geçmesi durumunda eşleşeceği takım belli oldu. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nde 2. ve 3. ön eleme turunu geçerse ne olur, gruba kalır mı? FB 2023 Ş Ligi grubuna kalmak için kaç tur geçmesi lazım? FB play off turunda kimle eşleşti?

FENERBAHÇE ŞAMPİYONLAR LİGİ 2. VE 3. ÖN ELEME TURUNU GEÇERSE NE OLUR?

Temsilcimiz Fenerbahçe 3. ön elemeyi geçerse 2. ön eleme turunda mücadele edecek. Bu turu da geçerse son bir play-off turuna çıkacak. Onu da geçerse gruplara kalmayı başaracak. Yani temsilcimiz Fenerbahçe gruplara kalmak için 3 aşamadan geçmesi gerekiyor.

Fenerbahçe'nin 2. ön eleme turundaki rakibi : Dinamo Kiev

Dinamo Kiev Fenerbahçe'nin 3. ön eleme turundaki rakibi : Sturm Graz

Sturm Graz Fenerbahçe'nin play-off turundaki rakibi : Henüz belli değil

ŞAMPİYONLAR LİGİ KAÇ ÖN ELEME VAR?

Fenerbahçe UEFA Şampiyonlar Ligi 2.ön eleme turunda Dinamo Kiev'i elemesi durumunda 3. ön eleme turuna yükselecek. 3. ön eleme turundaki rakibini de elemesi durumunda play-off turuna yükselecek. Temsilcimiz play-off turundaki rakibini de elerse Şampiyonlar Ligi gruplarına yükselecek.

Buna göre Fenerbahçe'nin 2022-2023 sezonunda Şampiyonlar Ligi gruplarına kalabilmesi için 3 farklı takımı da elemesi gerekiyor.

TEMSİLCİMİZ FENERBAHÇE ELENİRSE NE OLACAK?

Fenerbahçe, Dinamo Kiev'e elenmesi durumunda Şampiyonlar Ligi'ne veda edecek ve yoluna UEFA Avrupa Ligi'nde devam edecek. Bu durumda Avrupa Ligi 3. ön eleme turunda mücadele edecek Fenerbahçe, Slovacko ile karşı karşıya gelecek.

FENERBAHÇE'NİN RAKİBİ KİM?

Fenerbahçe, Dinamo Kiev'i eleyip Şampiyonlar Ligi'nde yoluna devam ederse 3. ön eleme turunda karşılaşacağı takım Avusturya ekibi Sturm Graz oldu.

Fenerbahçe'nin 2. ön eleme turu rakibi Dinamo Kiev'dir. Eğer Fenerbahçe bu turu geçerse 3. ön eleme turunda Sturm Graz ile eşleşecek. Eğer o turu da geçerse son bir play-off turunda oynayacak. Son play-off turu rakibi henüz belli değildir. Play-off 'u da geçerse FB gruplara kalmış olacak.

DİNAMO KİEV-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Dinamo Kiev - Fenerbahçe maçı 20 Temmuz Çarşamba günü oynanacak. Mücadele TSİ 21.00 başlayacak. Rusya'nın Ukrayna işgali nedeniyle Dinamo Kiev iç saha maçını Polonya'nın Lodz kentinde oynayacak. Karşılaşmanın rövanşı 27 Temmuz Çarşamba günü Ülker Stadı'nda oynanacak. Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turu ilk maçında oynanacak Dinamo Kiev - Fenerbahçe mücadelesi beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.