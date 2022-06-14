Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman? UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2022-23 sezonu 1. eleme turu kuraları çekildi. İlk maçlar 5-6 Temmuz, rövanşların ise 12-13 Temmuz tarihlerinde oynanacak. Turnuvaya 2.ön eleme turundan katılacak olan temsilcimiz Fenerbahçe'nin rakibi ise ne zaman belli olacak merak konusu oldu. Peki, Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta? Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi muhtemel rakipleri kim? İşte detaylar...

FENERBAHÇE ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Şampiyonlar Ligi ve üç numaralı turnuva UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 2. ön eleme kura çekimi, yarın İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde gerçekleştirilecek. Spor Toto Süper Lig'i 2. sırada bitiren Fenerbahçe'nin rakibinin de belli olacağı çekiliş, TSİ 13.00'te başlayacak. Çekilişe "lig yolu"ndan girecek sarı-lacivertliler, seri başı ekiplerden Dinamo Kiev (Ukrayna) ya da Midtjylland (Danimarka) ile eşleşecek.

Uefa Şampiyonlar Ligi'nde 2022-23 sezonu 1. eleme turu kuraları çekildi. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki en önemli turnuvasının yeni sezonunun 1. eleme turu eşleşmeleri, İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA merkezinde yapılan çekiliş sonucu belirlendi. İlk maçların 5-6 Temmuz, rövanşların ise 12-13 Temmuz tarihlerinde oynanacağı eşleşmeler şöyle:

Pyunik (Ermenistan) - Cluj (Romanya)

Maribor (Slovenya) - Shakhtyor (Belarus)

Ludogorets (Bulgaristan) - Sutjeska (Karadağ)

F91 Dudelange (Lüksemburg) - Tirana (Arnavutluk)

Tobol (Kazakistan) - Ferencvaros (Macaristan)

Malmö (İsveç) - La Fiorita/Inter Club d'Escaldes/Levadia Tallinn/Vikingur

Ballkani (Kosova) - Zalgiris (Litvanya)

HJK Helsinki (Finlandiya) - RFS (Letonya)

Bodo/Glimt (Norveç) - Kİ Klaksvik (Faroe Adaları)

The New Saints (Galler) - Linfield (Kuzey İrlanda)

Shamrock Rovers (İrlanda) - Hibernians (Malta)

Lech Poznan (Polonya) - Karabağ (Azerbaycan)

Shkupi (Kuzey Makedonya) - Lincoln (Cebelitarık)

Zrinjski (Bosna Hersek) - Sheriff (Moldova)

Slovan Bratislava (Slovakya) - Dinamo Batum (Gürcistan)

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