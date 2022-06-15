Fenerbahçe Şampiyonlar (2. ÖN ELEME) Ligi kura çekimi hangi kanalda?

Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman? UEFA Şampiyonlar Ligi'nde 2022-23 sezonu 1. eleme turu kuraları çekildi. İlk maçlar 5-6 Temmuz, rövanşların ise 12-13 Temmuz tarihlerinde oynanacak. Turnuvaya 2.ön eleme turundan katılacak olan temsilcimiz Fenerbahçe'nin rakibi ise ne zaman belli olacak merak konusu olurken Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi kura çekimi hangi kanalda araştırıldı.

FENERBAHÇE ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ HANGİ KANALDA?

UEFA Şampiyonlar Ligi2.Ön Eleme Kura Çekimi programı, FB TV kanalından canlı yayınlanacak.

MUHTEMEL RAKİPLER KİM?

İlk maçların 5-6 Temmuz, rövanşların ise 12-13 Temmuz tarihlerinde oynanacağı eşleşmeler şöyle:

• Pyunik (Ermenistan) - Cluj (Romanya)

• Maribor (Slovenya) - Shakhtyor (Belarus)

• Ludogorets (Bulgaristan) - Sutjeska (Karadağ)

• F91 Dudelange (Lüksemburg) - Tirana (Arnavutluk)

• Tobol (Kazakistan) - Ferencvaros (Macaristan)

• Malmö (İsveç) - La Fiorita/Inter Club d'Escaldes/Levadia Tallinn/Vikingur

• Ballkani (Kosova) - Zalgiris (Litvanya)

• HJK Helsinki (Finlandiya) - RFS (Letonya)

• Bodo/Glimt (Norveç) - Kİ Klaksvik (Faroe Adaları)

• The New Saints (Galler) - Linfield (Kuzey İrlanda)

• Shamrock Rovers (İrlanda) - Hibernians (Malta)

• Lech Poznan (Polonya) - Karabağ (Azerbaycan)

• Shkupi (Kuzey Makedonya) - Lincoln (Cebelitarık)

• Zrinjski (Bosna Hersek) - Sheriff (Moldova)

• Slovan Bratislava (Slovakya) - Dinamo Batum (Gürcistan)

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