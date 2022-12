Fenerbahçe- Salernitana maçının detayları merak ediliyor. 10 Aralık günü oynanan Fenerbahçe- Salernitana hazırlık maçı futbolseverler tarafından merak ediliyor. Karşılaşmanın sonucu ve özeti ise merak edilenler arasında yer alıyor. Peki, Fenerbahçe- Salernitana maçı kaç kaç bitti? Fenerbahçe - Salernitana bitti mi? Fenerbahçe - Salernitana maç özeti izle! Fenerbahçe maçı golleri, özet!

FENERBAHÇE- SALERNİTANA MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Fenerbahçe- Salernitana maçı 3-0'lık skorla Fenerbahçe'nin galibiyeti ile sonuçlandı. Mücadelenin ilk golünü İrfan Can Kahveci 34. dakikada atarken, ikinci gol Joshua King tarafından 58. dakikada kaydedildi. Maçın son golü ise Michy Batshuayi tarafından 90+2'de penaltı golü oldu.

34'üncü dakikada Fenerbahçe öne geçti. Rakiplerini çalımlarla geçen İrfan Can'ın ceza sahası çizgisi üzerinden vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla gitti: 1-0. 58'inci dakikada Fenerbahçe farkı 2'ye çıkardı. İrfan Can Kahveci'nin sağdan ara pasında savunma arkasına sarkarak ceza sahası içinde çizgiye inen Bright Osayi-Samuel'in yerden ortasında altıpasta topla buluşan Joshua King'in topuk vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti: 2-0. 90+1'inci dakikada Mert Hakan Yandaş, rakibin müdahalesiyle ceza sahası içinde yerde kaldı. Karşılaşmanın hakemi penaltı noktasını gösterdi.90+2'nci dakikada Batshuayi'nin vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 3-0. Mücadele Fenerbahçe'nin 3-0'lık üstünlüğüyle son buldu.

Fenerbahçe'de teknik direktör Jorge Jesus, karşılaşmanın ikinci yarısında 9 oyuncu değiştirdi. Mücadelenin 46'ncı dakikasında Serdar Dursun'u yerine Batshuayi, İsmail Yüksek'in yerine Arao oyuna dahil oldu. 62'nci dakikada İrfan Can Kahveci'nin yerine Mert Hakan, Ferdi'nin yerine Zajc, King'in yerine Rossi forma giydi. 77'nci dakikada İrfan Can Eğribayat'ın yerine Osman Ertuğrul Çetin, Osayi-Samuel'in yerine Crespo, Lincoln'ün yerine Bruma girdi. 82'nci dakikada Szalai'nin yerine Lemos oyuna dahil oldu. Öte yandan US Salernitana Teknik Direktörü Davide Nicola, mücadelede 12 oyuncu değiştirdi.Fenerbahçe ile US Salernitana arasında oynanan maçı Alanyaspor Teknik Direktörü Francesco Farioli takip etti. Alanya Oba Stadyumu'ndaki maçta Farioli'ye yardımcıları eşlik etti. Jorge Jesus'un öğrencileri oynadığı 4 hazırlık maçından da galip ayrıldı. Fenerbahçe sırasıyla Rayo Vallecano, Villarreal, Alanyaspor ve Salernitana'yı mağlup etti.