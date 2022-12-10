Fenerbahçe – Salernitana maçı CANLI izle! Fenerbahçe – Salernitana maçı canlı yayın! Salernitana maçı canlı izle!

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FENERBAHÇE – SALERNİTANA CANLI İZLE

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FENERBAHÇE – SALERNİTANA MAÇI CANLI İZLE

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FENERBAHÇE - SALERNİTANA MAÇI NE ZAMAN?

Heyecanla beklenen Fenerbahçe - Salernitana maçı 10 Aralık Cumartesi günü Antalya'da, Alanya Oba Stadyumu'nda oynanacak.

FENERBAHÇE - SALERNİTANA MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

10 Aralık Cumartesi günü gerçekleştirilecek olan Fenerbahçe - Salernitana karşılaşması S Sport Plus kanalından saat 16:00'da canlı yayınlanacak ve S Sport Plus kanalı Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.