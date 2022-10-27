Fenerbahçe - Rennes maçı saat kaçta? 27 Ekim Fenerbahçe - Rennes ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak?
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UEFA Avrupa Ligi B Grubu 5. maçında Fenerbahçe, sahasında Rennes'i ağırlıyor. Maçın saat kaçta başlayacağı merak edildi. Peki, Fenerbahçe - Rennes maçı saat kaçta? 27 Ekim Fenerbahçe - Rennes ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Fenerbahçe - Rennes maçı hangi TV'de olacak? Fenerbahçe - Rennes ne zaman, saat kaçta başlıyor? İşte detaylar...
Temsilcimiz Fenerbahçe bugün Rennes ile karşılaşacak. Avrula Ligi ve Konferans Ligi gruplarının 5. maçlarında Fenerbahçe - Rennes maçı saat kaçta başlıyor merak edildi. Peki, Fenerbahçe - Rennes maçı saat kaçta? 27 Ekim Fenerbahçe - Rennes ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta başlayacak? Fenerbahçe - Rennes maçının hakemleri kimdir? Detaylar sizlerle...
Fenerbahçe - Rennes maçı 27 Ekim Perşembe bu akşam saat 19:45 'de başlayacak.
Fenerbahçe - Rennes maçı Exxen TV ve CBC Sports kanallarında yayınlanacak.
Fenerbahçe - Rennes maçı, İstanbul'da, Ülker Stadyumu FB Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Stadyumu'nda oynanacak.
Fenerbahçe: Altay, Osayi-Samuel, Henrique, Serdar Aziz, Szalai, Crespo, Arao, Lincoln Henrique, İrfan Can, Valencia, Pedro
Rennes: Mandanda, Traore, Theate, Rodon, Truffert, Bourigeaud, Tait, Ugochukwu, Terrier, Gouiri, Majer
Fenerbahçe'de sakatlıkları devam eden Mert Hakan Yandaş, Luan Peres ile Medipol Başakşehir müsabakasında sakatlanarak oyun alanını terk eden İsmail Yüksek de Rennes karşısında oynayamayacak. Öte yandan bireysel çalışmalarını sürdüren Joshua King'in de maç kadrosunda olması beklenmiyor.