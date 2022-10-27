UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ile Rennes karşı karşıya gelecek. Sarı- lacivertli ekibin taraftarları ise Fenerbahçe- Rennes maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? sorusuna yanıt arıyor. UEFA Avrupa Ligi'nde takımına destek olmayan isteyen Fenerbahçe taraftarı ise Fenerbahçe- Rennes maç biletleri satışa çıktı mı? sorusunu merak ediyor. Peki, Fenerbahçe- Rennes maç biletleri satışa çıktı mı? Fenerbahçe- Rennes maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? FB maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak?

Fenerbahçe- Rennes maç biletleri satışa çıktı mı? sorusu aratılıyor. UEFA Avrupa Ligi'nde Fenerbahçe ile Rennes karşı karşıya gelecek. Sarı- lacivertli ekibin taraftarları ise Fenerbahçe- Rennes maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? sorusuna yanıt arıyor. Peki, Fenerbahçe- Rennes maç biletleri satışa çıktı mı? Fenerbahçe- Rennes maç biletleri ne zaman satışa çıkacak? FB maçı biletleri ne zaman satışa çıkacak? İşte tüm merak edilenler...

FENERBAHÇE- RENNES MAÇ BİLETLERİ SATIŞA ÇIKTI MI?

27 Ekim tarihinde oynanacak olan Fenerbahçe- Rennes maçı biletleri 27.10.2022 Perşembe günü saat 11.00 itibarıyla da biletler genel satışa sunulacaktır. Satışlar sadece www.passo.com.tr üzerinden alınacaktır.

Kuzey-Spor Toto Tribünü: 220,00 TL

Fenerium Üst-Maraton Üst A-I Blok: 265,00 TL

Fenerium Üst-Maraton Üst B- H Blok: 300,00 TL

Fenerium Üst-Maraton Üst C-G Blok: 395,00 TL

Fenerium Üst-Maraton Üst D-F Blok: 435,00 TL

Fenerium Üst-Maraton Üst E Blok: 480,00 TL

Fenerium Alt Avis-Maraton Alt A-I Blok: 540,00 TL

Fenerium Alt Avis-Maraton Alt B-H Blok: 685,00 TL

Fenerium Alt Avis-Maraton Alt C-G Blok:880,00 TL

Fenerium Alt Avis-Maraton Alt D-F Blok: 1.060,00 TL

Maraton Alt E Blok: 1.320,00 TL

Fenerium Alt Avis E Blok: 4.560,00 TL

FENERBAHÇE- RENNES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe- Rennes maçı 27 Ekim tarihinde saat 19:45'te oynanacak.