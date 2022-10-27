Fenerbahçe - Rennes maçının ilk 11'i belli oldu. Buna göre taraftarlar, Fenerbahçe - Rennes ilk 11 açıklandı mı? Fenerbahçe - Rennes maçındaki eksikler kimler? Hangi futbolcular ilk 11'de değil? merak etti. İşte ilk 11...

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Fenerbahçe ile Rennes, UEFA Avrupa Ligi B Grubu 5. hafta maçında Ülker Stadı'nda karşı karşıya geliyor. Kritik mücadeleyi sarı-lacivertliler kazanması durumunda, grup liderliğini garantileyecek ve Avrupa Ligi'nde son 16 turuna adını yazdıracak. Fenerbahçe - Rennes ilk 11 açıklandı mı? Fenerbahçe - Rennes maçındaki eksikler kimler? Hangi futbolcular ilk 11'de değil?

FENERBAHÇE - RENNES NE ZAMAN?

UEFA Avrupa Ligi B Grubu 5. maçında Fenerbahçe, sahasında Rennes'i ağırlıyor. Saat 19.45'te başlayacak mücadelede Sırp hakem Novak Simovic düdük çalacak. Temsilcimiz mücadeleyi kazanması durumunda Avrupa Ligi'nde son 16 turuna adını yazdıracak. Karşılaşmada ilk 11'ler belli oldu.

FENERBAHÇE - RENNES İLK 11 BELLİ OLDU MU?

Fenerbahçe'de sakatlıkları devam eden Mert Hakan Yandaş, Luan Peres ile Medipol Başakşehir müsabakasında sakatlanarak oyun alanını terk eden İsmail Yüksek de Rennes karşısında oynayamayacak. Öte yandan bireysel çalışmalarını sürdüren Joshua King'in de maç kadrosunda olması beklenmiyor.

Fenerbahçe: Altay, Osayi-Samuel, Henrique, Serdar Aziz, Szalai, Crespo, Arao, Lincoln Henrique, İrfan Can, Valencia, Pedro

Rennes: Mandanda, Traore, Theate, Rodon, Truffert, Bourigeaud, Tait, Ugochukwu, Terrier, Gouiri, Majer