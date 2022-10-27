Fenerbahçe - Rennes canlı izle! Fenerbahçe - Rennes UEFA Avrupa Ligi maçı canlı izle! 27 Ekim Fenerbahçe - Rennes canlı yayın HD maç izle!
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UEFA Avrupa Ligi B Grubu 5. maçında Fenerbahçe, sahasında Rennes'i ağırlıyor. Saat 19.45'te başlayacak mücadelede Sırp hakem Novak Simovic düdük çalacak. Maçı canlı izlemek isteyenler, Fenerbahçe - Rennes canlı izle! Fenerbahçe - Rennes UEFA Avrupa Ligi maçı canlı izle! 27 Ekim Fenerbahçe - Rennes canlı yayın HD maç izle! araştırması yapıyor. Fenerbahçe - Rennes canlı izle! Fenerbahçe - Rennes maçını canlı izle! Fenerbahçe - Rennes HD izle!
Temsilcimiz Fenerbahçe bugün UEFA Avrupa Ligi gruplarının 5. maçına çıkıyor. Fenerbahçe, Rennes'i yenerse Avrupa Ligi'nde son 16'ya kalacak. Maçı Exxen üzerinden canlı şekilde izleyebilirsiniz. Peki, Fenerbahçe - Rennes canlı yayın linki var mı? Fenerbahçe - Rennes canlı izle! Fenerbahçe - Rennes UEFA Avrupa Ligi maçı canlı izle! 27 Ekim Fenerbahçe - Rennes canlı yayın HD maç izle! Fenerbahçe - Rennes canlı seyret!
Fenerbahçe - Rennes maçı 27 Ekim Perşembe bu akşam saat 19:45 'de başlayacak.
Fenerbahçe - Rennes maçı Exxen TV ve CBC Sports kanallarında yayınlanacak.
Maçı Exxen TV ve CBC Sports üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz.
FENERBAHÇE - RENNES CANLI MAÇ İZLE!
Maçı Sırp hakem Novak Simovic yönetecek.
Fenerbahçe - Rennes maçı, İstanbul'da, Ülker Stadyumu FB Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Stadyumu'nda oynanacak.
Fenerbahçe: Altay, Osayi-Samuel, Henrique, Serdar Aziz, Szalai, Crespo, Arao, Lincoln Henrique, İrfan Can, Valencia, Pedro
Rennes: Mandanda, Traore, Theate, Rodon, Truffert, Bourigeaud, Tait, Ugochukwu, Terrier, Gouiri, Majer
Fenerbahçe'de sakatlıkları devam eden Mert Hakan Yandaş, Luan Peres ile Medipol Başakşehir müsabakasında sakatlanarak oyun alanını terk eden İsmail Yüksek de Rennes karşısında oynayamayacak. Öte yandan bireysel çalışmalarını sürdüren Joshua King'in de maç kadrosunda olması beklenmiyor.