Exxen (Fenerbahçe) maçı canlı izle! 27 Ekim 2022 UEFA Avrupa Ligi Exxen canlı izleme linki var mı? Exxen HD izle! Fenerbahçe - Rennes canlı maç izle!

Temsilcimiz Fenerbahçe bugün UEFA Avrupa Ligi gruplarının 5. maçına çıkıyor. Fenerbahçe, Rennes'i yenerse Avrupa Ligi'nde son 16'ya kalacak. Maçı Exxen üzerinden canlı şekilde izleyebilirsiniz. Peki, Fenerbahçe - Rennes canlı yayın linki var mı? Fenerbahçe - Rennes canlı izle! Fenerbahçe - Rennes UEFA Avrupa Ligi maçı canlı izle! 27 Ekim Fenerbahçe - Rennes canlı yayın HD maç izle! Fenerbahçe - Rennes canlı seyret!

FENERBAHÇE - RENNES MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe - Rennes maçı 27 Ekim Perşembe bu akşam saat 19:45 'de başlayacak.

FENERBAHÇE - RENNES MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Rennes maçı Exxen TV ve CBC Sports kanallarında yayınlanacak.

FENERBAHÇE - RENNES CANLI İZLEME LİNKİ VAR MI?

Maçı Exxen TV ve CBC Sports üzerinden canlı olarak izleyebilirsiniz.

FENERBAHÇE - RENNES CANLI MAÇ İZLE!



FENERBAHÇE - RENNES MAÇININ HAKEMİ KİMDİR?

Maçı Sırp hakem Novak Simovic yönetecek.

FENERBAHÇE - RENNES MAÇI NEREDE OYNANIYOR?

Fenerbahçe - Rennes maçı, İstanbul'da, Ülker Stadyumu FB Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Stadyumu'nda oynanacak.

FENERBAHÇE - RENNES İLK 11 AÇIKLANDI MI?

Fenerbahçe: Altay, Osayi-Samuel, Henrique, Serdar Aziz, Szalai, Crespo, Arao, Lincoln Henrique, İrfan Can, Valencia, Pedro

Rennes: Mandanda, Traore, Theate, Rodon, Truffert, Bourigeaud, Tait, Ugochukwu, Terrier, Gouiri, Majer

FENERBAHÇE'DE EKSİKLER DİKKAT ÇEKİYOR

Fenerbahçe'de sakatlıkları devam eden Mert Hakan Yandaş, Luan Peres ile Medipol Başakşehir müsabakasında sakatlanarak oyun alanını terk eden İsmail Yüksek de Rennes karşısında oynayamayacak. Öte yandan bireysel çalışmalarını sürdüren Joshua King'in de maç kadrosunda olması beklenmiyor.