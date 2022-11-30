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Fenerbahçe - Rayo Vallecano maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe - Rayo Vallecano maçı şifresiz mi?

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Fenerbahçe - Rayo Vallecano maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe - Rayo Vallecano maçı şifresiz mi?

Hazırlık Maçı hedefine ulaşmak isteyen Fenerbahçe - Rayo Vallecano bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Fenerbahçe - Rayo Vallecano maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe - Rayo Vallecano maçı ne zaman?

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Hazırlık Maçı heyecanla beklenen müsabakada Fenerbahçe - Rayo Vallecano karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Fenerbahçe - Rayo Vallecano maçı şifresiz mi? Fenerbahçe - Rayo Vallecano maçı hakemi kim? Fenerbahçe - Rayo Vallecano maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı. Fenerbahçe - Rayo Vallecano maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe - Rayo Vallecano maçı şifresiz mi? Detaylar haberimizdedir…

Fenerbahçe ile Rayo Vallecano arasındaki Hazırlık Maçı maçı, S Sport Plus, S Sport 2 kanal(lar)ından canlı yayınlanacak.

S Sport Plus, numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

S Sport 2, Kablo TV 241, Tivibu 74, Turkcell TV+ 78, Vodafone TV 12 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

Fenerbahçe-Rayo Vallecano Maçı, 30 Kasım Çarşamba günü oynanacak.

Fenerbahçe-Rayo Vallecano Maçı, saat 20:00 başlayacak.

Fenerbahçe ve Rayo Vallecano, karşı karşıya geleceği Hazırlık Maçı maçı, İstanbul'da, Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanacak.

Haberler.com / Sena Demiröz - Gündem

Rayo Vallecano Fenerbahçe Futbol Gündem Spor Haberler

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