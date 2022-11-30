Hazırlık Maçı hedefine ulaşmak isteyen Fenerbahçe - Rayo Vallecano bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Fenerbahçe - Rayo Vallecano maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe - Rayo Vallecano maçı ne zaman?

Falcao geldi mi? Falcao bugün Fenerbahçe maçında oynayacak mı? Fenerbahçe- Rayo Vallecano maçında Falcao var mı?

Hazırlık Maçı heyecanla beklenen müsabakada Fenerbahçe - Rayo Vallecano karşı karşıya gelecek. Sporseverlerin merakla beklediği maç öncesi Fenerbahçe - Rayo Vallecano maçı şifresiz mi? Fenerbahçe - Rayo Vallecano maçı hakemi kim? Fenerbahçe - Rayo Vallecano maçı ne zaman, hangi kanalda sorularının yanıtları araştırıldı. Fenerbahçe - Rayo Vallecano maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe - Rayo Vallecano maçı şifresiz mi? Detaylar haberimizdedir…

30-11-2022 FENERBAHÇE VS RAYO VALLECANO MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Fenerbahçe ile Rayo Vallecano arasındaki Hazırlık Maçı maçı, S Sport Plus, S Sport 2 kanal(lar)ından canlı yayınlanacak.

FENERBAHÇE-RAYO VALLECANO MAÇI S SPORT PLUS CANLI İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

S Sport Plus, numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

FENERBAHÇE-RAYO VALLECANO MAÇI S SPORT 2 CANLI İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

S Sport 2, Kablo TV 241, Tivibu 74, Turkcell TV+ 78, Vodafone TV 12 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifreli olarak izlenebilmektedir.

FENERBAHÇE-RAYO VALLECANO MAÇI HANGİ GÜN?

Fenerbahçe-Rayo Vallecano Maçı, 30 Kasım Çarşamba günü oynanacak.

FENERBAHÇE-RAYO VALLECANO MAÇI SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe-Rayo Vallecano Maçı, saat 20:00 başlayacak.

FENERBAHÇE-RAYO VALLECANO MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Fenerbahçe ve Rayo Vallecano, karşı karşıya geleceği Hazırlık Maçı maçı, İstanbul'da, Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanacak.