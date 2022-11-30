Fenerbahçe - Rayo Vallecano maçı kaç kaç, kim önde, golleri kim attı? Fenerbahçe - Rayo Vallecano maçı ne maçı, Fenerbahçe kaybederse ne olacak?
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Fenerbahçe - Rayo Vallecano hazırlık maçı tüm hızıyla devam ediyor. Maçta 2. yarı oynanıyor. Maçı canlı takip etmek isteyen seyirciler, Fenerbahçe - Rayo Vallecano maçı kaç kaç, kim önde, golleri kim attı? Fenerbahçe - Rayo Vallecano maçı ne maçı, Fenerbahçe kaybederse ne olacak? araştırmaları yapıyor. İşte detaylar...
Bugün Fenerbahçe - Rayo Vallecano hazırlık maçı kaç kaç ve golleri kim attı merak ediliyor. Maçta ikinci yarı oynanmaktadır. Peki, Fenerbahçe - Rayo Vallecano maçı kaç kaç, kim önde, golleri kim attı? Fenerbahçe - Rayo Vallecano maçı ne maçı? Fenerbahçe bu maçı kaybederse ne olacak? Fenerbahçe - Rayo Vallecano maçı ülke puanına etki ediyor mu?
Fenerbahçe - Rayo Vallecano hazırlık maçı 30 Kasım Çarşamba bu akşam saat 20:00 'da başlayacak.
Fenerbahçe - Rayo Vallecano hazırlık maçı S Sport + ekranlarında yayınlanacak.
Maç, İstanbul'da, Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanacak.
Fenerbahçe maçı 3-1 kazanıyor.
FB maçı 3-1 yendi. Maçtaki goller şöyle:
Rayo Vallecano'nun golleri:
- 22. dakika : Oscar Trejo
Fenerbahçe'nin golleri:
- 71. dakika : Osayi Samuel (Penaltı)
- 76. dakika : Joshua King
- 83. dakika : Ferdi Kadıoğlu
Fenerbahçe - Rayo Vallecano maçı hazırlık maçıdır.
Maç hazırlık maçı olduğu için ülke puanına bir etkisi yoktur.