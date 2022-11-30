Fenerbahçe - Rayo Vallecano hazırlık maçı tüm hızıyla devam ediyor. Maçta 2. yarı oynanıyor. Maçı canlı takip etmek isteyen seyirciler, Fenerbahçe - Rayo Vallecano maçı kaç kaç, kim önde, golleri kim attı? Fenerbahçe - Rayo Vallecano maçı ne maçı, Fenerbahçe kaybederse ne olacak? araştırmaları yapıyor. İşte detaylar...

Bugün Fenerbahçe - Rayo Vallecano hazırlık maçı kaç kaç ve golleri kim attı merak ediliyor. Maçta ikinci yarı oynanmaktadır. Peki, Fenerbahçe - Rayo Vallecano maçı kaç kaç, kim önde, golleri kim attı? Fenerbahçe - Rayo Vallecano maçı ne maçı? Fenerbahçe bu maçı kaybederse ne olacak? Fenerbahçe - Rayo Vallecano maçı ülke puanına etki ediyor mu?

FENERBAHÇE - RAYO VALLECANO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe - Rayo Vallecano hazırlık maçı 30 Kasım Çarşamba bu akşam saat 20:00 'da başlayacak.

FENERBAHÇE - RAYO VALLECANO MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Rayo Vallecano hazırlık maçı S Sport + ekranlarında yayınlanacak.

FENERBAHÇE - RAYO VALLECANO MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Maç, İstanbul'da, Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanacak.

FENERBAHÇE - RAYO VALLECANO MAÇI KAÇ KAÇ?

Fenerbahçe maçı 3-1 kazanıyor.

FENERBAHÇE - RAYO VALLECANO MAÇININ GOLLERİNİ KİM ATTI?

FB maçı 3-1 yendi. Maçtaki goller şöyle:

Rayo Vallecano'nun golleri:

22. dakika : Oscar Trejo

Fenerbahçe'nin golleri:

71. dakika : Osayi Samuel (Penaltı)

Osayi Samuel (Penaltı) 76. dakika : Joshua King

Joshua King 83. dakika : Ferdi Kadıoğlu

MAÇ SONUCU : FENERBAHÇE 3 - 1 RAYO VALLECANO

FENERBAHÇE - RAYO VALLECANO MAÇI NE MAÇI?

Fenerbahçe - Rayo Vallecano maçı hazırlık maçıdır.

FENERBAHÇE - RAYO VALLECANO MAÇI ÜLKE PUANINA ETKİ EDİYOR MU?

Maç hazırlık maçı olduğu için ülke puanına bir etkisi yoktur.