Üye Girişi
Haberi Paylaş

Fenerbahçe - Rayo Vallecano maçı kaç kaç, kim önde, golleri kim attı? Fenerbahçe - Rayo Vallecano maçı ne maçı, Fenerbahçe kaybederse ne olacak?

Gündem Haberleri

Fenerbahçe - Rayo Vallecano maçı kaç kaç, kim önde, golleri kim attı? Fenerbahçe - Rayo Vallecano maçı ne maçı, Fenerbahçe kaybederse ne olacak?

Fenerbahçe - Rayo Vallecano hazırlık maçı tüm hızıyla devam ediyor. Maçta 2. yarı oynanıyor. Maçı canlı takip etmek isteyen seyirciler, Fenerbahçe - Rayo Vallecano maçı kaç kaç, kim önde, golleri kim attı? Fenerbahçe - Rayo Vallecano maçı ne maçı, Fenerbahçe kaybederse ne olacak? araştırmaları yapıyor. İşte detaylar...

Bugün Fenerbahçe - Rayo Vallecano hazırlık maçı kaç kaç ve golleri kim attı merak ediliyor. Maçta ikinci yarı oynanmaktadır. Peki, Fenerbahçe - Rayo Vallecano maçı kaç kaç, kim önde, golleri kim attı? Fenerbahçe - Rayo Vallecano maçı ne maçı? Fenerbahçe bu maçı kaybederse ne olacak? Fenerbahçe - Rayo Vallecano maçı ülke puanına etki ediyor mu?

Fenerbahçe - Rayo Vallecano hazırlık maçı 30 Kasım Çarşamba bu akşam saat 20:00 'da başlayacak.

Fenerbahçe - Rayo Vallecano hazırlık maçı S Sport + ekranlarında yayınlanacak.

Maç, İstanbul'da, Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanacak.

Fenerbahçe maçı 3-1 kazanıyor.

FB maçı 3-1 yendi. Maçtaki goller şöyle:

Rayo Vallecano'nun golleri:

  • 22. dakika : Oscar Trejo

Fenerbahçe'nin golleri:

  • 71. dakika : Osayi Samuel (Penaltı)
  • 76. dakika : Joshua King
  • 83. dakika : Ferdi Kadıoğlu
MAÇ SONUCU : FENERBAHÇE 3 - 1 RAYO VALLECANO

Fenerbahçe - Rayo Vallecano maçı hazırlık maçıdır.

Maç hazırlık maçı olduğu için ülke puanına bir etkisi yoktur.

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Futbol Gündem Spor Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title