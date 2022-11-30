30 Kasım 2022 bugün Fenerbahçe - Rayo Vallecano hazırlık maçı oynanıyor. Maçta son dakikalar yaklaşırken maçın özetini izlemek isteyen taraftarlar, Fenerbahçe - Rayo Vallecano maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? Fenerbahçe - Rayo Vallecano maçının gollerini izle! Maç özeti yayınlandı mı? araştırması yapıyor. Peki, Fenerbahçe - Rayo Vallecano özeti yayınlandı mı? İşte tüm özet...

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Fenerbahçe - Rayo Vallecano maçının özeti çıktı mı? Fenerbahçe - Rayo Vallecano maç özeti nerede yayınlanır? Fenerbahçe - Rayo Vallecano maçının özeti yayınlandı mı? spor gündeminin merak edilen başlıkları arasında geliyor. Maç özeti saat kaçta yayınlanır? İşte detaylar...

FENERBAHÇE - RAYO VALLECANO MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe - Rayo Vallecano hazırlık maçı 30 Kasım Çarşamba bu akşam saat 20:00 'da başlayacak.

FENERBAHÇE - RAYO VALLECANO MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe - Rayo Vallecano hazırlık maçı S Sport + ekranlarında yayınlanacak.

FENERBAHÇE - RAYO VALLECANO MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Maç, İstanbul'da, Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanacak.

FENERBAHÇE - RAYO VALLECANO MAÇI NE MAÇI?

Fenerbahçe - Rayo Vallecano maçı hazırlık maçıdır.

FENERBAHÇE - RAYO VALLECANO MAÇI ÜLKE PUANINA ETKİ EDİYOR MU?

Maç hazırlık maçı olduğu için ülke puanına bir etkisi yoktur.

FENERBAHÇE - RAYO VALLECANO MAÇI KAÇ KAÇ?

Fenerbahçe maçtan 3-1 galibiyetle ayrılıyor.

FENERBAHÇE - RAYO VALLECANO MAÇININ GOLLERİNİ KİM ATTI?

FB maçı 3-1 kazandı. Maçtaki goller şöyle:

Rayo Vallecano'nun golleri:

22. dakika : Oscar Trejo

Fenerbahçe'nin golleri:

71. dakika : Osayi Samuel (Penaltı)

Osayi Samuel (Penaltı) 76. dakika : Joshua King

Joshua King 83. dakika : Ferdi Kadıoğlu

MAÇ SONUCU : FENERBAHÇE 3 - 1 RAYO VALLECANO

FENERBAHÇE - RAYO VALLECANO MAÇININ ÖZETİ YAYINLANDI MI?

Maç özeti maç bitiminin ardından S Sport kanalında ve Youtube S Sport ekranlarında yayınlanacaktır.

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