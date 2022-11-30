Fenerbahçe - Rayo Vallecano maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? Fenerbahçe - Rayo Vallecano maçının gollerini izle! Maç özeti yayınlandı mı?
Gündem Haberleri
30 Kasım 2022 bugün Fenerbahçe - Rayo Vallecano hazırlık maçı oynanıyor. Maçta son dakikalar yaklaşırken maçın özetini izlemek isteyen taraftarlar, Fenerbahçe - Rayo Vallecano maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? Fenerbahçe - Rayo Vallecano maçının gollerini izle! Maç özeti yayınlandı mı? araştırması yapıyor. Peki, Fenerbahçe - Rayo Vallecano özeti yayınlandı mı? İşte tüm özet...
Fenerbahçe - Rayo Vallecano maçının özeti çıktı mı? Fenerbahçe - Rayo Vallecano maç özeti nerede yayınlanır? Fenerbahçe - Rayo Vallecano maçının özeti yayınlandı mı? spor gündeminin merak edilen başlıkları arasında geliyor. Maç özeti saat kaçta yayınlanır? İşte detaylar...
Fenerbahçe - Rayo Vallecano hazırlık maçı 30 Kasım Çarşamba bu akşam saat 20:00 'da başlayacak.
Fenerbahçe - Rayo Vallecano hazırlık maçı S Sport + ekranlarında yayınlanacak.
Maç, İstanbul'da, Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanacak.
Fenerbahçe - Rayo Vallecano maçı hazırlık maçıdır.
Maç hazırlık maçı olduğu için ülke puanına bir etkisi yoktur.
Fenerbahçe maçtan 3-1 galibiyetle ayrılıyor.
FB maçı 3-1 kazandı. Maçtaki goller şöyle:
Rayo Vallecano'nun golleri:
- 22. dakika : Oscar Trejo
Fenerbahçe'nin golleri:
- 71. dakika : Osayi Samuel (Penaltı)
- 76. dakika : Joshua King
- 83. dakika : Ferdi Kadıoğlu
MAÇ SONUCU : FENERBAHÇE 3 - 1 RAYO VALLECANO
Maç özeti maç bitiminin ardından S Sport kanalında ve Youtube S Sport ekranlarında yayınlanacaktır.
MAÇ ÖZETİ TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ!