Üye Girişi
Haberi Paylaş

Fenerbahçe - Rayo Vallecano maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? Fenerbahçe - Rayo Vallecano maçının gollerini izle! Maç özeti yayınlandı mı?

Gündem Haberleri

Fenerbahçe - Rayo Vallecano maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? Fenerbahçe - Rayo Vallecano maçının gollerini izle! Maç özeti yayınlandı mı?

30 Kasım 2022 bugün Fenerbahçe - Rayo Vallecano hazırlık maçı oynanıyor. Maçta son dakikalar yaklaşırken maçın özetini izlemek isteyen taraftarlar, Fenerbahçe - Rayo Vallecano maç özeti izle, maç kaç kaç bitti? Fenerbahçe - Rayo Vallecano maçının gollerini izle! Maç özeti yayınlandı mı? araştırması yapıyor. Peki, Fenerbahçe - Rayo Vallecano özeti yayınlandı mı? İşte tüm özet...

Fenerbahçe'nin golcüsü çok kötü sakatlandı! Kanarya maçı kazandı ama yıldızını kaybettiFenerbahçe'nin golcüsü çok kötü sakatlandı! Kanarya maçı kazandı ama yıldızını kaybetti

Fenerbahçe - Rayo Vallecano maçının özeti çıktı mı? Fenerbahçe - Rayo Vallecano maç özeti nerede yayınlanır? Fenerbahçe - Rayo Vallecano maçının özeti yayınlandı mı? spor gündeminin merak edilen başlıkları arasında geliyor. Maç özeti saat kaçta yayınlanır? İşte detaylar...

Fenerbahçe - Rayo Vallecano hazırlık maçı 30 Kasım Çarşamba bu akşam saat 20:00 'da başlayacak.

Fenerbahçe - Rayo Vallecano hazırlık maçı S Sport + ekranlarında yayınlanacak.

Maç, İstanbul'da, Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanacak.

Fenerbahçe - Rayo Vallecano maçı hazırlık maçıdır.

Maç hazırlık maçı olduğu için ülke puanına bir etkisi yoktur.

Fenerbahçe maçtan 3-1 galibiyetle ayrılıyor.

FB maçı 3-1 kazandı. Maçtaki goller şöyle:

Rayo Vallecano'nun golleri:

  • 22. dakika : Oscar Trejo

Fenerbahçe'nin golleri:

  • 71. dakika : Osayi Samuel (Penaltı)
  • 76. dakika : Joshua King
  • 83. dakika : Ferdi Kadıoğlu

MAÇ SONUCU : FENERBAHÇE 3 - 1 RAYO VALLECANO

Maç özeti maç bitiminin ardından S Sport kanalında ve Youtube S Sport ekranlarında yayınlanacaktır.

MAÇ ÖZETİ TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ!

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Fenerbahçe Gündem Spor Haberler Son Dakika

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title