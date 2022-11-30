Fenerbahçe - Rayo Vallecano canlı izle! 30 Kasım Fenerbahçe - Rayo Vallecano hazırlık maçını canlı izle! Maç hangi kanalda verilecek?
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Fenerbahçe - Rayo Vallecano hazırlık maçı birazdan başlayacak. Maçı canlı izlemek isteyen taraftarlar Google'da, Fenerbahçe - Rayo Vallecano canlı izle! 30 Kasım Fenerbahçe - Rayo Vallecano hazırlık maçını canlı izle! araştırması yapıyor. İşte canlı yayın linki...
Bugün Fenerbahçe - Rayo Vallecano hazırlık maçı oynanacak. Maçı tam saatinde izlemek isteyen taraftarlar, Fenerbahçe - Rayo Vallecano maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? 30 Kasım Fenerbahçe - Rayo Vallecano hazırlık maçı nerede yayınlanacak, hangi platformda? araştırmaları yapıyor. Peki, Fenerbahçe - Rayo Vallecano maçı nereden izlenir? İşte detaylar...
Fenerbahçe - Rayo Vallecano hazırlık maçı 30 Kasım Çarşamba bu akşam saat 20:00 'da başlayacak.
Fenerbahçe - Rayo Vallecano hazırlık maçı S Sport + ekranlarında yayınlanacak.
Maç S Sport ekranlarında olacak. Maçı S Sport'tan canlı olarak izleyebilirsiniz.
Türksat 4A S Sport frekans bilgileri:
- Frekans : 12188
- Polarizasyon : V-Dikey
- SR : 27500
- FEC : 5/6
- D-Smart 78. Kanal
- TV+ 77. Kanal
- TiviBu 73. Kanal
- Kablo TV 240. Kanal
- Vodafone TV 11. Kanal
Maç, İstanbul'da, Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynanacak.