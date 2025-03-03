Ankara'da sahte içkiden hayatını kaybedenlerin sayısı 81'e çıktı

Ankara'da bilanço gittikçe katlanıyor, 36 kişi tutuklandı
Özel izinle cezaevinden çıkan Demirtaş, hastanede eşine refakat etti

Eşi için cezaevinden özel izinle çıktı
Diploma soruşturmasında İstanbul Üniversitesi'nden ilk açıklama

Diploma soruşturmasında İstanbul Üniversitesi'nden ilk açıklama
Memur ve emeklinin beklediği zam oranı için ilk rakam netleşti

Memur ve emeklinin beklediği zam oranı için ilk rakam netleşti

Fenerbahçe-Rangers UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman, saat kaçta?

Fenerbahçe-Rangers UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman, saat kaçta?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda İskoçya'nın güçlü temsilcisi Rangers ile karşı karşıya geliyor. Fenerbahçe-Rangers maçı ne zaman, saat kaçta oynanacak?

Sarı-lacivertli ekip, Avrupa arenasında ilerlemek ve çeyrek finale yükselmek için önemli bir mücadeleye çıkacak. Fenerbahçe-Rangers maçı hangi kanalda yayınlanacak? Fenerbahçe taraftarları, bu kritik karşılaşmanın tarihini ve saatini merak ediyor. Fenerbahçe-Rangers maçı biletleri satışa çıktı mı? Fenerbahçe-Rangers UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar!

FENERBAHÇE RANGERS UEFA AVRUPA LİGİ MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe ile Rangers arasındaki UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçı, 6 Mart 2025 Perşembe günü saat 20.45'te oynanacak.

FENERBAHÇE RANGERS MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Mücadele, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleşecek.

Fenerbahçe-Rangers UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman, saat kaçta?

FENERBAHÇE RANGERS MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak futbolseverlerle buluşacak.

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür, Skriniar, Çağlar, Fred, Szymanski, Oğuz, Kostic, Tadic, En Nesyri, Dzeko

Rangers: Butland, Tavernier, Rıdvan Yılmaz, Pröpper, Silva Dias, Diomande, Cerny, Hamza, Ianis Hagi, Nicolas Raskin, Dessers

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
img

Edip Akbayram'la ilgili az bilinen gerçekler! FETÖ ve ABD konseri...
img

Roketsan mühendisi Yusuf'un ölüm nedeni belli oldu
img

Kalecinin uçan tekmesiyle hastanelik olan futbolcudan haber var
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Türk profesör keşfedip akrebe soyadını verdi, kansere umut olacak

Türk profesör keşfedip soyadını verdi, kansere umut olacak
İş görüşmesine giden kadın, teklif edilen maaşı duyunca isyan etti: Ben boşuna mı okudum?

İş görüşmesine giden kadın, teklif edilen maaşı duyunca isyan etti
Roketsan mühendisi Yusuf Serdar Yücel'in ölüm nedeni belli oldu

Roketsan mühendisi Yusuf'un ölüm nedeni belli oldu
Kayda aldı, yetmedi bir de yayınladı! AVM tuvaletinde şaşkına uğratan olay

Yer: Ankara! Genç kızın AVM tuvaletinde yaptığına bakın
Edip Akbayram vasiyet etti! Son yolculuğuna böyle uğurlanmak istiyor

Edip Akbayram vasiyet etti! Son yolculuğuna böyle uğurlanmak istiyor
Milyonların aklındaki soru canlı yayında Nihat Hatipoğlu'na soruldu

Milyonlarca kişinin aklındaki soruyu küçük bir çocuk sordu

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.