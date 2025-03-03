Sarı-lacivertli ekip, Avrupa arenasında ilerlemek ve çeyrek finale yükselmek için önemli bir mücadeleye çıkacak. Fenerbahçe-Rangers maçı hangi kanalda yayınlanacak? Fenerbahçe taraftarları, bu kritik karşılaşmanın tarihini ve saatini merak ediyor. Fenerbahçe-Rangers maçı biletleri satışa çıktı mı? Fenerbahçe-Rangers UEFA Avrupa Ligi maçı ne zaman, saat kaçta? İşte detaylar!

FENERBAHÇE RANGERS UEFA AVRUPA LİGİ MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe ile Rangers arasındaki UEFA Avrupa Ligi son 16 turu ilk maçı, 6 Mart 2025 Perşembe günü saat 20.45'te oynanacak.

FENERBAHÇE RANGERS MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Mücadele, Ülker Stadyumu Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde gerçekleşecek.

FENERBAHÇE RANGERS MAÇI HANGİ KANALDA?

Karşılaşma, TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak futbolseverlerle buluşacak.

MUHTEMEL 11'LER

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Mert Müldür, Skriniar, Çağlar, Fred, Szymanski, Oğuz, Kostic, Tadic, En Nesyri, Dzeko

Rangers: Butland, Tavernier, Rıdvan Yılmaz, Pröpper, Silva Dias, Diomande, Cerny, Hamza, Ianis Hagi, Nicolas Raskin, Dessers