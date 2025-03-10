Son dönemde savunmasıyla ön plana çıkan sarı-lacivertliler, son olarak yine UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda AZ Alkmaar karşısında kalesinde 3 gole engel olamamıştı. Fenerbahçe Rangers rövanş maçı ne zaman?

ÇAĞLAR SAKATLANARAK ÇIKTI

Fenerbahçe'nin milli stoperi Çağlar Söyüncü, maça devam edemedi.

Karşılaşmanın 14. dakikasında kendisini yere bırakan Çağlar, saha içinde tedavi edildi.

25 MAÇ SONRA KALESİNDE 3 GOL GÖRDÜ

Fenerbahçe, 25 resmi maçın ardından kalesinde 3 gol gördü.

Son dönemde savunmasıyla ön plana çıkan sarı-lacivertliler, son olarak yine UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda AZ Alkmaar karşısında kalesinde 3 gole engel olamamıştı.

RANGERS'IN 2 GOLÜ VAR'A TAKILDI

Rangers'ın skoru 3-1'e getiren 2 golü VAR müdahalesi sonucunda iptal edildi.

FENERBAHÇE RANGERS RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?

Karşılaşmanın rövanşı, 13 Mart Perşembe günü İskoçya'da oynanacak.

AVRUPA'DA İLK KEZ EVİNDE 3 GOL YEDİ

Fenerbahçe, bu sezon Avrupa kupalarında ilk kez evinde 3 gole engel olamadı.

Bu sezon Avrupa'da evinde 2'si Şampiyonlar Ligi elemesi olmak üzere 8. müsabakaya çıkan sarı-lacivertliler, 2-0 kaybettiği Athletic Bilbao maçı dışında rakiplerine en fazla 1 gol şansı vermişti.

Fenerbahçe, ilk kez kalesinde 3 golü Rangers karşısında gördü.