Fenerbahçe Rangers rövanş maçı ne zaman?
UEFA Avrupa Ligi son 16 turunda Fenerbahçe ile İskoçya temsilcisi Rangers arasında oynanan maçın ilk yarısı, konuk takımın 2-1 üstünlüğüyle tamamlandı. Fenerbahçe, 25 resmi maçın ardından kalesinde 3 gol gördü. Peki, Fenerbahçe Rangers rövanş maçı ne zaman?
Son dönemde savunmasıyla ön plana çıkan sarı-lacivertliler, son olarak yine UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda AZ Alkmaar karşısında kalesinde 3 gole engel olamamıştı. Fenerbahçe Rangers rövanş maçı ne zaman?
ÇAĞLAR SAKATLANARAK ÇIKTI
Fenerbahçe'nin milli stoperi Çağlar Söyüncü, maça devam edemedi.
Karşılaşmanın 14. dakikasında kendisini yere bırakan Çağlar, saha içinde tedavi edildi.
25 MAÇ SONRA KALESİNDE 3 GOL GÖRDÜ
Fenerbahçe, 25 resmi maçın ardından kalesinde 3 gol gördü.
Son dönemde savunmasıyla ön plana çıkan sarı-lacivertliler, son olarak yine UEFA Avrupa Ligi'nde deplasmanda AZ Alkmaar karşısında kalesinde 3 gole engel olamamıştı.
RANGERS'IN 2 GOLÜ VAR'A TAKILDI
Rangers'ın skoru 3-1'e getiren 2 golü VAR müdahalesi sonucunda iptal edildi.
FENERBAHÇE RANGERS RÖVANŞ MAÇI NE ZAMAN?
Karşılaşmanın rövanşı, 13 Mart Perşembe günü İskoçya'da oynanacak.
AVRUPA'DA İLK KEZ EVİNDE 3 GOL YEDİ
Fenerbahçe, bu sezon Avrupa kupalarında ilk kez evinde 3 gole engel olamadı.
Bu sezon Avrupa'da evinde 2'si Şampiyonlar Ligi elemesi olmak üzere 8. müsabakaya çıkan sarı-lacivertliler, 2-0 kaybettiği Athletic Bilbao maçı dışında rakiplerine en fazla 1 gol şansı vermişti.
Fenerbahçe, ilk kez kalesinde 3 golü Rangers karşısında gördü.