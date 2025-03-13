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Fenerbahçe Rangers'ı elerse kiminle eşleşecek?

Fenerbahçe Rangers'ı elerse kiminle eşleşecek?
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Fenerbahçe'nin İskoç ekibi Rangers ile 13 Mart Perşembe günü oynayacağı UEFA Avrupa Ligi son 16 turu rövanş maçını Norveçli hakem Espen Eskas yönetecek. Fenerbahçe, Rangers'ı elerse kiminle eşleşecek?

Ibrox Stadı'nda TSİ 23.00'te başlayacak maçta Espen Eskas'ın yardımcılıklarını Norveç Futbol Federasyonundan Jan Erik Engan ve Isaak Elias Bashevkin yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi ise Norveç'ten Rohit Saggi olacak. Maçta Hollandalı Pol van Boekel VAR, Almanya'dan Christian Dingert ise AVAR olarak görev alacak. Fenerbahçe, Rangers'ı elerse kiminle eşleşecek?

FENERBAHÇE RANGERS'I YENERSE TURU GEÇİYOR MU?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde çeyrek finale adını yazdırmak için İskoçya'dan 2 ve daha farklı galibiyetle ayrılmak zorunda.

Sarı-lacivertlilerin 2 farklı galibiyeti durumunda uzatmaya gidecek karşılaşmada Rangers'a her türlü galibiyet ve beraberliğin yanı sıra 1 farklı mağlubiyette tur için yeterli olacak.

Müsabaka Fenerbahçe'nin 2 farklı galibiyetiyle tamamlanması durumunda uzayacak karşılaşmada önce 15'er dakikalık iki uzatma bölümü oynanacak. Burada da eşitliğin bozulmaması durumunda turu geçen tarafı seri penaltı atışları belirleyecek.

RANGERS FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN?

Mücadele, saat 23:00'te TRT 1 ekranlarında canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

FENERBAHÇE, RANGERS'I ELERSE KİMİNLE EŞLEŞECEK?

Fenerbahçe Rangers'ı elemesi halinde çeyrek finalde Athletic Bilbao ile karşılaşacak.

Fenerbahçe Rangers'ı elerse kiminle eşleşecek?

Fenerbahçe Rangers'ı elerse kiminle eşleşecek?

Osman DEMİR
Osman DEMİR
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