Fenerbahçe rakibi ne zaman belli olacak? Fenerbahçe'nin kura çekimi ne zaman ?

UEFA Avrupa Ligi B grubunu namağlup şekilde lider tamamlayan Fenerbahçe son 16 turundaki rakiplerini bekliyor. Peki, UEFA Avrupa liginde Fenerbahçe'nin rakipleri kim, kura çekimi ne zaman olacak? İşte detaylar...

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UEFA Avrupa Ligi B Grubu'nda ülkemizi başarıyla temsil eden Fenerbahçe, grubundaki son maçında köklü Ukrayna ekibi Dinamo Kiev'e konuk oldu ve rakibini 2-0 mağlup ederek son 16'ya kaldı. Peki UEFA Avrupa ligi kura çekimi ne zaman, Play-off turunda hangi takımlar var? İşte, kanaryanın muhtemele rakipleri .Detaylar haberimizde...

FENERBAHÇE'NİN KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Sarı lacivertli ekibin, son maçlar sonrasında liderliği bırakmadı ve doğrudan son 16'ya kalmayı başardı. UEFA Avrupa Ligi 2022/2023 sezonu eleme kuraları 7 Kasım Pazartesi günü TSİ 14.00'te İsviçre'nin Nyon kentinde çekilecek. Fenerbahçeson 16 turunda ise UEFA Avrupa Ligi gruplarını 2. sırada bitiren 8 takım ve Şampiyonlar Ligi'nde 8 takımın eşleşmelerinden tur atlayacak takımlardan biriyle eşleşecek.

FENERBAHÇE'NİN RAKİPLERİ KİMLER OLACAK?

Şampiyonlar Ligi'nden gelen 8 takım: Barcelona, Juventus, Sevilla, Ajax, Leverkusen, Shakhtar, Sporting, Salzburg. Avrupa Ligi'ni 2. bitiren 8 takım: PSV, Rennes, Roma, Union Berlin, Manchester United, Midtjylland, Nantes, Monaco.Bu takımların eşleşmesinden turlayacak rakiplerden biri Fenerbahçe'ninson 16'daki rakiplerinden biri olacak.