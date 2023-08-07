Konferans Ligi play off turu kura çekimi gerçekleştirildi. Fenerbahçe'nin rakibi merak konusu oldu. 7 Ağustos'ta yapılan kura çekiminde Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu ve bu durum futbolseverler tarafından büyük bir ilgiyle takip edildi.

Uefa Avrupa Konferans Ligi kura çekimi 7 Ağustos Pazartesi günü gerçekleşecek. Sporseverler tarafından Fenerbahçe'nin rakibi oldu araştırılmaktadır. Milyonlarca kişinin heyecanla beklediği UEFA Avrupa Konferans Ligi kura sonucunda Fenerbahçe'nin rakibi kim oldu merak konusu oldu. UEFA Avrupa Konferans Ligi kurasında Galatasaray'ın rakibi araştırılan konular arasında yer alıyor. Peki, Fenerbahçe rakibi kim oldu? UEFA Avrupa Konferans Ligi Fenerbahçe kiminle eşleşti? 7 Ağustos Fenerbahçe rakibi kim? Detaylar haberimizde...

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN?

Galatasaray'ın Şampiyonlar Yolu'ndan seribaşı olarak katılacağı UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi 13.00'te başlayacak. Galatasaray, Ljubljana ile ilk karşılaşmasını 8 Ağustos, ikinci maçı ise 15 Ağustos'ta oynayacak. Sarı-kırmızılıların turu geçmesi halinde play-off maçları ise 22-23 Ağustos ve 29-30 Ağustos tarihlerinde oynanacak.

BEŞİKTAŞ RAKİBİ KİM OLDU?

Fenerbahçe'nin Maribor'u, Beşiktaş'ın Neftçi Bakü'yü, Adana Demirspor'un Osijek'i elemesi halinde muhtemel rakipleri belli olacak. Beşiktaş, Fenerbahçe ve Adana Demirspor'un 3. eleme turu maçlarına çıkacağı UEFA Konferans Ligi elemelerindeki play-off turu kurası ise 15.00'te çekilecek. Avrupa Konferans Ligi play-off turunda ilk karşılaşmalar 24 Ağustos, rövanşlar ise 31 Ağustos'ta oynanacak.

GALATASARAY'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ KİMLER?

Galatasaray'ın turu geçmesi halinde muhtemel rakipleri şu şekildedir:

Antwerp (Belçika)

Slovan Bratislava (Slovakya) / Maccabi Haifa (İsrail)

Molde (Norveç) / Klaksvik (Faroe Adaları)

Rakow (Polonya) / Aris Limassol (Güney Kıbrıs)

FENERBAHÇE'NİN MUHTEMEL RAKİPLERİ KİMLER?

Fenerbahçe'nin turu geçmesi halinde muhtemel rakipleri şu şekildedir:

Hapoel Beer Sheva / Levski

Twente / Riga

Legia Varşova / Austria Wien

Sepsi / Aktobe

BEŞİKTAŞ'IN MUHTEMEL RAKİPLERİ KİMLER?

Beşiktaş'ın turu geçmesi halinde muhtemel rakipleri:

Gent / Pogon Szczecin

Aris / Dinamo Kiev

Lille

Viktoria Plzen / Gzira United

ADANA DEMİRSPOR'UN MUHTEMEL RAKİPLERİ KİMLER?

Adana Demirspor'un turu geçmesi halinde muhtemel rakipleri: