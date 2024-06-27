Fenerbahçe - Petrolul Ploiesti maçı ne zaman, hangi kanalda?

Yeni sezon hazırlıklarına başlayan Fenerbahçe ilk hazırlık maçında Petrolul Ploieşti takımı ile karşılaşacak. Fenerbahçe - Petrolul Ploiesti maçı ne zaman, hangi kanalda?

FENERBAHÇE - PETROLUL PLOİESTİ MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe ile Petrolul Ploieşti arasındaki hazırlık maçı 29 Haziran Cumartesi günü saat 10:30'da oynanacak.

Fenerbahçe, Topuk Yaylası'nda Petrolul Ploiesti takımıyla hazırlık mücadelesi oynayacak. Karşılaşma 29 Haziran Cumartesi günü saat 10.30'da başlayacak. Fenerbahçe - Petrolul Ploiesti maçının FB TV'den canlı yayınlanması bekleniyor.

FENERBAHÇE HAZIRLIK MAÇI PROGRAMI

29 Haziran: Fenerbahçe - Petrolul Ploiesti

6 Temmuz: Admira Wacker - Fenerbahçe

10 Temmuz: Fenerbahçe - Hajduk Split

13 Temmuz Fenerbahçe - Strasbourg