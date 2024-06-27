Fenerbahçe - Petrolul Ploiesti maçı ne zaman, hangi kanalda?
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Lugano ile karşılaşacak. Sarı-lacivertliler İlk resmi maçını 23 Temmuz'da oynayacak. Peki, Fenerbahçe - Petrolul Ploiesti maçı ne zaman, hangi kanalda?
Yeni sezon hazırlıklarına başlayan Fenerbahçe ilk hazırlık maçında Petrolul Ploieşti takımı ile karşılaşacak. Fenerbahçe - Petrolul Ploiesti maçı ne zaman, hangi kanalda?
FENERBAHÇE - PETROLUL PLOİESTİ MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?
Fenerbahçe ile Petrolul Ploieşti arasındaki hazırlık maçı 29 Haziran Cumartesi günü saat 10:30'da oynanacak.
Fenerbahçe, Topuk Yaylası'nda Petrolul Ploiesti takımıyla hazırlık mücadelesi oynayacak. Karşılaşma 29 Haziran Cumartesi günü saat 10.30'da başlayacak. Fenerbahçe - Petrolul Ploiesti maçının FB TV'den canlı yayınlanması bekleniyor.
FENERBAHÇE HAZIRLIK MAÇI PROGRAMI
29 Haziran: Fenerbahçe - Petrolul Ploiesti
6 Temmuz: Admira Wacker - Fenerbahçe
10 Temmuz: Fenerbahçe - Hajduk Split
13 Temmuz Fenerbahçe - Strasbourg