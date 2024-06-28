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Fenerbahçe - Petrolul Ploiesti CANLI izleme linki var mı?

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Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Lugano ile karşılaşacak. Sarı-lacivertliler İlk hazırlık maçını Petolul ile oynayacak. Peki, Fenerbahçe - Petrolul Ploiesti canlı izleme linki var mı?

Yeni sezon hazırlıklarına başlayan Fenerbahçe ilk hazırlık maçında Petrolul Ploieşti takımı ile karşılaşacak. Fenerbahçe - Petrolul Ploiesti canlı izleme linki var mı?

FENERBAHÇE - PETROLUL PLOİESTİ MAÇI NE ZAMAN, HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe ile Petrolul Ploieşti arasındaki hazırlık maçı 29 Haziran Cumartesi günü saat 10:30'da oynanacak.

Fenerbahçe, Topuk Yaylası'nda Petrolul Ploiesti takımıyla hazırlık mücadelesi oynayacak. Karşılaşma 29 Haziran Cumartesi günü saat 10.30'da başlayacak.

Fenerbahçe ile Petrolul arasındaki Hazırlık Maçı maçı, Fenerbahçe Ücretli Youtube kanalından canlı maç izlenebilecek.

FENERBAHÇE HAZIRLIK MAÇI PROGRAMI

29 Haziran: Fenerbahçe - Petrolul Ploiesti

6 Temmuz: Admira Wacker - Fenerbahçe

10 Temmuz: Fenerbahçe - Hajduk Split

13 Temmuz Fenerbahçe - Strasbourg

FB YOUTUBE HESABI

Osman Demir
Osman Demir
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