Fenerbahçe, Portekizli teknik adam Jorge Jesus yönetiminde yeni sezon hazırlıklarını İstanbul'da sürdürüyor. Sarı lacivertli ekipte kampın ikinci ayağı belli oldu. Fenerbahçe, 1-7 Temmuz 2022 tarihleri arasında Avusturya'nın Graz şehri yakınlarında Bad Radkersburg bölgesinde kampa girecek. Fenerbahçe'nin 2.etap kamp programı ve hazırlık maçı takvimi belli oldu. Fenerbahçe - Partizan maç özeti izle, maç bitti mi, kaç kaç? Fenerbahçe - Partizan hazırlık maçının gollerini kim attı?

FENERBAHÇE - PARTİZAN MAÇI NE ZAMAN?

Maç bugün 2 Temmuz 2022 Cumartesi günü saat 19:30'da başladı.

FENERBAHÇE - PARTİZAN MAÇI KAÇ KAÇ BİTTİ?

Maç 1-0 Fenerbahçe'nin üstünlüğü ile tamamlandı.

FENERBAHÇE - PARTİZAN MAÇININ GOLLERİNİ KİM ATTI?

Maç 1-0 bitti. Maçta atılan goller şöyle:

Fenerbahçe'nin golleri:

2. dakika : Enner Valencia

MAÇ SONUCU : FENERBAHÇE 1 - 0 PARTİZAN

FENERBAHÇE - PARTİZAN MAÇ ÖZETİ YAYINLANDI MI?

Maç özetini TRT Spor ekranlarından takip edebilirsiniz.

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FENERBAHÇE - PARTİZAN MAÇI NEREDE OYNANDI?

Maç, Graz'da, Merkur Arena Stadyumu'nda oynanacak.