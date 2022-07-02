Fenerbahçe - Partizan maç özeti izle, maç bitti mi, kaç kaç? Fenerbahçe - Partizan hazırlık maçının gollerini kim attı? - Haberler

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Fenerbahçe - Partizan maç özeti izle, maç bitti mi, kaç kaç? Fenerbahçe - Partizan hazırlık maçının gollerini kim attı?

Haberler.com - Gündem
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Fenerbahçe - Partizan maç özeti izle, maç bitti mi, kaç kaç? Fenerbahçe - Partizan hazırlık maçının gollerini kim attı?

Fenerbahçe - Partizan hazırlık maçının sonuna gelirken izleyiciler maç özeti yayınlanmadı mı merak ediyor. Peki, Fenerbahçe - Partizan maç özeti izle, maç bitti mi, kaç kaç? Fenerbahçe - Partizan hazırlık maçının gollerini kim attı? Fenerbahçe - Partizan kaç kaç bitti? Fenerbahçe - Partizan özeti nereden izlenir? İşte detaylar...

Fenerbahçe, Portekizli teknik adam Jorge Jesus yönetiminde yeni sezon hazırlıklarını İstanbul'da sürdürüyor. Sarı lacivertli ekipte kampın ikinci ayağı belli oldu. Fenerbahçe, 1-7 Temmuz 2022 tarihleri arasında Avusturya'nın Graz şehri yakınlarında Bad Radkersburg bölgesinde kampa girecek. Fenerbahçe'nin 2.etap kamp programı ve hazırlık maçı takvimi belli oldu. Fenerbahçe - Partizan maç özeti izle, maç bitti mi, kaç kaç? Fenerbahçe - Partizan hazırlık maçının gollerini kim attı?

Maç bugün 2 Temmuz 2022 Cumartesi günü saat 19:30'da başladı.

Maç 1-0 Fenerbahçe'nin üstünlüğü ile tamamlandı.

Maç 1-0 bitti. Maçta atılan goller şöyle:

Fenerbahçe'nin golleri:

  • 2. dakika : Enner Valencia

MAÇ SONUCU : FENERBAHÇE 1 - 0 PARTİZAN

Maç özetini TRT Spor ekranlarından takip edebilirsiniz.

FENERBAHÇE - PARTİZAN MAÇ ÖZETİ TAKİBİ İÇİN TIKLAYINIZ...

Maç, Graz'da, Merkur Arena Stadyumu'nda oynanacak.

Mustafa Şirin
Mustafa Şirin
Gündem Editörü Haberler.com - Gündem

Fenerbahçe Gündem Spor Haberler

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