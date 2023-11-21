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Fenerbahçe Opet - Sarıyer maçı hangi kanalda, saat kaçta? 21 Kasım FB Opet - Sarıyer Belediyespor maçı nereden izlenir?

21 Kasım 2023 15:48 , Son Güncelleme: 15:51 Gündem Haberleri Abone Ol

Fenerbahçe Opet ve Sarıyer Bld. takımları, TVF Sultanlar Ligi maçında karşı karşıya gelecek. Bu müsabakayı canlı izlemek isteyen spor tutkunları, yayın saati, yayıncı bilgileri ve yayının ücretsiz olup olmadığını öğrenmeye çalışıyor. Peki, Fenerbahçe Opet - Sarıyer maçı hangi kanalda, saat kaçta? 21 Kasım FB Opet - Sarıyer Belediyespor maçı nereden izlenir? İşte detaylar…