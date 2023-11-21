Fenerbahçe Opet - Sarıyer maçı hangi kanalda, saat kaçta? 21 Kasım FB Opet - Sarıyer Belediyespor maçı nereden izlenir?
Fenerbahçe Opet ve Sarıyer Bld. takımları, TVF Sultanlar Ligi maçında karşı karşıya gelecek. Bu müsabakayı canlı izlemek isteyen spor tutkunları, yayın saati, yayıncı bilgileri ve yayının ücretsiz olup olmadığını öğrenmeye çalışıyor. Peki, Fenerbahçe Opet - Sarıyer maçı hangi kanalda, saat kaçta? 21 Kasım FB Opet - Sarıyer Belediyespor maçı nereden izlenir? İşte detaylar…
Fenerbahçe Opet - Sarıyer Bld. müsabakası, 21 Kasım 2023 Salı günü oynanacak. Maçın başlama saati, platform ve kanal detayları merak ediliyor.Peki, Fenerbahçe Opet - Sarıyer maçı hangi kanalda, saat kaçta? 21 Kasım FB Opet - Sarıyer Belediyespor maçı nereden izlenir? İşte detaylar…
FENERBAHÇE OPET - SARIYER MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?
Fenerbahçe Opet ve Sarıyer Bld. arasındaki TVF Sultanlar Ligi maçı, TVF Voleybol TV Youtube kanal(lar)ında canlı olarak izlenebilecek. Önemli karşılaşma 21 Kasım Salı günü TVF Voleybol TV Youtube kanalından yayınlanacak. Maçın başlama saati ise 15.00 olarak belirlendi. TVF Voleybol TV Youtube, internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.
21 KASIM FB OPET - SARIYER BELEDİYESPOR MAÇI NEREDEN İZLENİR, NEREDE OYNANACAK?
Fenerbahçe Opet ve Sarıyer Bld., karşı karşıya geleceği TVF Sultanlar Ligi maçı, İstanbul'da, Burhan Felek Spor Salonu Stadyumu'nda oynanacak. TVF Voleybol TV Youtube, internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.
Setlerde 2-0 öne geçiyoruz! ?? #SarıMelekler pic.twitter.com/uLc1kRWThc— Fenerbahçe Voleybol (@FBvoleybol) November 21, 2023