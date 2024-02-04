Fenerbahçe Opet - Galatasaray Daikin voleybol maçı hangi kanalda, saat kaçta? Fenerbahçe Opet - Galatasaray Daikin voleybol maçı nereden izlenir?

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FENERBAHÇE OPET - GALATASARAY DAİKİN VOLEYBOL MAÇI HANGİ KANALDA, SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe Opet ile Galatasaray Daikin arasındaki TVF Sultanlar Ligi maçı, 04 Şubat Pazar günü saat 17:30'da başlayacak. Maç, İstanbul'da Burhan Felek Spor Salonu Stadyumu'nda oynanacak. TRT Spor Yildiz kanalından canlı olarak izlenebilecek. TRT Spor Yildiz, Digiturk 87, Kablo TV 242, Tivibu 85, Turkcell TV+ 71, Vodafone TV 72 numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilir.