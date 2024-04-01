Fenerbahçe olağanüstü toplantısı ne zaman, saat kaçta?

Fenerbahçe olağanüstü toplantı gündeminde futbol faaliyetlerinin durdurulması ya da ligden çekilme yer alıyor. Peki, Fenerbahçe olağanüstü toplantısı ne zaman, saat kaçta?

FENERBAHÇE OLAĞANÜSTÜ TOPLANTISI NE ZAMAN?

Ülker Stadyumu'nda gerçekleştirilecek genel kurul toplantısı saat 17.00'de başlayacak. Olağanüstü genel kurul toplantısı, yarın çoğunluk sağlanamaması durumunda 9 Nisan'da çoğunluğa bakılmaksızın yapılacak. Genel kurula aidat borcu olmayan üyeler katılabilecek.

TOPLANTI GÜNDEMİ NE?

Trabzonspor ile oynanan Süper Lig maçında yaşanan olayların ardından olağanüstü genel kurula gitme kararı alan sarı-lacivertli kulüp, "Futbol A takımının Süper Lig'den çekilmesi dahil alınacak aksiyonların değerlendirilmesi." gündemiyle toplanacak.

Olağanüstü genel kurul toplantısının gündeminde, "17 Mart 2024 gecesi oynanan Süper Lig müsabakasında meydana gelen olaylar ve son dönemde Türk futbolunda yaşananlara istinaden futbol A takımımızın Süper Lig'den çekilmesi dahil, alınacak aksiyonların değerlendirilmesi" maddesi de yer aldı.