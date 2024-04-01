YEREL SEÇİMLER Türkiye Geneli Sonuçları İl Sonuçları İlçe Sonuçları Partilerin Durumu Kazananlar
Üye Girişi
YEREL SEÇİMLER Türkiye Geneli Sonuçlar İl Sonuçları İlçe Sonuçları Partilerin Durumu Kazananlar
Haberler

Fenerbahçe olağanüstü toplantısı ne zaman, saat kaçta?

Güncelleme:
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Fenerbahçe olağanüstü toplantı gündeminde futbol faaliyetlerinin durdurulması ya da ligden çekilme yer alıyor. Peki, Fenerbahçe olağanüstü toplantısı ne zaman, saat kaçta?

FENERBAHÇE OLAĞANÜSTÜ TOPLANTISI NE ZAMAN?

Ülker Stadyumu'nda gerçekleştirilecek genel kurul toplantısı saat 17.00'de başlayacak. Olağanüstü genel kurul toplantısı, yarın çoğunluk sağlanamaması durumunda 9 Nisan'da çoğunluğa bakılmaksızın yapılacak. Genel kurula aidat borcu olmayan üyeler katılabilecek.

TOPLANTI GÜNDEMİ NE?

Trabzonspor ile oynanan Süper Lig maçında yaşanan olayların ardından olağanüstü genel kurula gitme kararı alan sarı-lacivertli kulüp, "Futbol A takımının Süper Lig'den çekilmesi dahil alınacak aksiyonların değerlendirilmesi." gündemiyle toplanacak.

Olağanüstü genel kurul toplantısının gündeminde, "17 Mart 2024 gecesi oynanan Süper Lig müsabakasında meydana gelen olaylar ve son dönemde Türk futbolunda yaşananlara istinaden futbol A takımımızın Süper Lig'den çekilmesi dahil, alınacak aksiyonların değerlendirilmesi" maddesi de yer aldı.

Kaynak: Haberler.com / Gündem

Fenerbahçe Gündem Spor Haberler

Bakmadan Geçme

CHP hangi illeri aldı, CHP kaç büyükşehir kaç belediye kazandı 2024? 2024 yeni belediye başkanları kimler? 81 ilde belediye başkanlığı kazanan isimler hangileri? Denizli Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu 2024? Denizli'de seçimi kim, hangi parti kazandı? 31 Mart 2024 Denizli Yerel Seçim sonuçları! AK Parti hangi illeri aldı, AK Parti kaç büyükşehir kaç belediye kazandı 2024? 2024 KADİR GECESİ NE ZAMAN? Bu yıl Kadir Gecesi hangi güne denk geliyor? YRP hangi illeri aldı, Yeniden Refah kaç büyükşehir kaç belediye kazandı 2024? Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı kim oldu 2024? Trabzon'da seçimi kim, hangi parti kazandı? 31 Mart 2024 Trabzon Yerel Seçim sonuçları! MHP hangi illeri aldı, MHP kaç büyükşehir kaç belediye kazandı 2024? Arda Güler Bayern Münih'e mi gidiyor? TRANSFERDE SON DURUM! Real Madrid'den ayrılabilir Fenerbahçe olağanüstü toplantısı ne zaman, saat kaçta? Seçim sonuçları sonrası dolar ne olur? DOLAR YORUM! Seçimden sonra kur seviyesi beklentisi! 2024 yerel seçime katılım oranı kaç oldu? 2024 seçiminde kaç kişi oy kullandı? Rüyada kovalanmak ne demek, ne anlama gelir? Rüyada biri tarafından kovalanmak, köpek tarafından kovalanmak, rüyada kaçmak nedir? Rüyada düşmek, yüksekten düşmek, rüyada yüzüstü düşmek, rüyada sırtüstü düşmek nedir? Rüyada yüksekten düşmekten kurtulmak ne demek? Rüyada örümcek ağı görmek ne anlama gelir? Rüyada evde örümcek ağı görmek, rüyada tavanda örümcek ağı görmek neye işarettir?
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title