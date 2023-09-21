Fenerbahçe – Nordsjaelland maçı hangi kanalda, saat kaçta? Fenerbahçe maçı nereden, nasıl izlenir?
Fenerbahçe'nin Nordsjaelland ile yapacağı maçın yayın kanalı ve saati merak konusu oldu. Fenerbahçe maçı nereden ve nasıl izleneceği futbolseverler tarafından araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe – Nordsjaelland maçı hangi kanalda, saat kaçta? Fenerbahçe maçı nereden, nasıl izlenir? İşte detaylar...
Fenerbahçe ve Nordsjaelland maçı hangi kanalda ve saat kaçta soruları araştırılan konular arasında yer alıyor. Fenerbahçe maçının detayları araştırılmaktadır. Fenerbahçe ile Nordsjaelland maçı nereden izlenir merak konusu oldu. Peki, Fenerbahçe – Nordsjaelland maçı hangi kanalda, saat kaçta? Fenerbahçe maçı nereden, nasıl izlenir? Detaylar haberimizde...
Fenerbahçe ve Nordsjaelland maçı 21 Eylül Perşembe saat 19.45'te başlayacaktır.
Fenerbahçe ile Nordsjaelland maçı, Ülker Stadyumu FB Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Stadyumu'nda gerçekleşecek.
Fenerbahçe ve Nordsjaelland arasında gerçekleşecek maç, Exxen kanalında canlı olarak yayınlanacaktır.