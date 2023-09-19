Fenerbahçe- Nordsjaelland maç hakemi belli oldu mu? Fenerbahçe- Nordsjaelland maç hakemi kimdir?
UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu ilk maçında oynanacak Fenerbahçe- Nordsjaelland maçını kim yönetecek gündeme geliyor. Fenerbahçe- Nordsjaelland maçı hakemi belli oldu mu ve Fenerbahçe- Nordsjaelland maç hakemi kimdir merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe- Nordsjaelland maçı hakemi belli oldu mu? Fenerbahçe- Nordsjaelland maç hakemi kimdir?
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Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu ilk maçında Danimarka'nın Nordsjaelland takımıyla yapacağı karşılaşmada Macar hakem Gergo Bogar düdük çalacak.
UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre 21 Eylül Perşembe günü saat 19.45'te Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşmada Bogar'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Theodoros Georgiou ile Balazs Szalai yapacak. Karşılaşmada Ferenc Karako ise dördüncü hakem olarak görev alacak.
Fenerbahçe ile Nordsjaelland arasındaki UEFA Avrupa Konferans Ligi maçı, Exxen kanal(lar)ından canlı maç izlenebilecek.
Exxen, numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.
Fenerbahçe-Nordsjaelland Maçı, 21 Eylül Perşembe günü oynanacak.
Fenerbahçe-Nordsjaelland Maçı, saat 19:45 başlayacak.
Fenerbahçe ve Nordsjaelland, karşı karşıya geleceği UEFA Avrupa Konferans Ligi maçı, İstanbul'da, Ülker Stadyumu FB Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Stadyumu'nda oynanacak.