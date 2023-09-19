Fenerbahçe- Nordsjaelland maç hakemi belli oldu mu? Fenerbahçe- Nordsjaelland maç hakemi kimdir?

UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu ilk maçında oynanacak Fenerbahçe- Nordsjaelland maçını kim yönetecek gündeme geliyor. Fenerbahçe- Nordsjaelland maçı hakemi belli oldu mu ve Fenerbahçe- Nordsjaelland maç hakemi kimdir merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe- Nordsjaelland maçı hakemi belli oldu mu? Fenerbahçe- Nordsjaelland maç hakemi kimdir?

Uefa Avrupa Konferans Ligi H Grubu ilk maçında Fenerbahçe- Nordsjaelland maç hakemi belli oldu mu ve Fenerbahçe- Nordsjaelland maç hakemi kimdir sorularına yanıt aranıyor. Fenerbahçe- Nordsjaelland maçı hakemi belli oldu mu? Fenerbahçe- Nordsjaelland maç hakemi kimdir? Detaylar haberimizdedir…

FENERBAHÇE- NORDSJAELLAND MAÇI HAKEMİ BELLİ OLDU MU?

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Konferans Ligi H Grubu ilk maçında Danimarka'nın Nordsjaelland takımıyla yapacağı karşılaşmada Macar hakem Gergo Bogar düdük çalacak.

FENERBAHÇE- NORDSJAELLAND MAÇ HAKEMİ KİMDİR?

UEFA'nın internet sitesinde yer alan bilgiye göre 21 Eylül Perşembe günü saat 19.45'te Ülker Stadı'nda oynanacak karşılaşmada Bogar'ın yardımcılıklarını aynı ülkeden Theodoros Georgiou ile Balazs Szalai yapacak. Karşılaşmada Ferenc Karako ise dördüncü hakem olarak görev alacak.

Gergo Bogar

21-09-2023 FENERBAHÇE VS NORDSJAELLAND MAÇI HANGİ KANALDA SAAT KAÇTA YAYINLANACAK?

Fenerbahçe ile Nordsjaelland arasındaki UEFA Avrupa Konferans Ligi maçı, Exxen kanal(lar)ından canlı maç izlenebilecek.

FENERBAHÇE-NORDSJAELLAND MAÇI EXXEN CANLI MAÇ İZLEMEK İÇİN FREKANS VE PLATFORM BİLGİLERİ

Exxen, numaralı kanallar ile Türksat uydusu ve internet üzerinden şifresiz olarak izlenebilmektedir.

FENERBAHÇE-NORDSJAELLAND MAÇI HANGİ GÜN?

Fenerbahçe-Nordsjaelland Maçı, 21 Eylül Perşembe günü oynanacak.

FENERBAHÇE-NORDSJAELLAND MAÇI SAAT KAÇTA?

Fenerbahçe-Nordsjaelland Maçı, saat 19:45 başlayacak.

FENERBAHÇE-NORDSJAELLAND MAÇI NEREDE OYNANACAK?

Fenerbahçe ve Nordsjaelland, karşı karşıya geleceği UEFA Avrupa Konferans Ligi maçı, İstanbul'da, Ülker Stadyumu FB Şükrü Saraçoğlu Spor Kompleksi Stadyumu'nda oynanacak.