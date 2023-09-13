Dzeko ve Tadic'ten spekülasyonlara yanıt: Bizden korktukları için bir şeyler bulmaya çalışıyorlar

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Dusan Tadic, takım arkadaşı Edin Dzeko ile birlikte çarşamba günkü idmana katıldı. Tadic, son zamanlarda hakkında çıkan spekülasyonlara yanıt verdi ve "Bizden korktukları için bir şeyler bulmaya çalışıyorlar" dedi. İddialara göre Tadic, Sırbistan Milli Takımı'nın uçağında "Çetnik Selamı" vermişti. Dzeko ise, Tadic ile sürekli birlikte olduklarını ve kötü niyetli insanların söylediklerine kimse inanmaması gerektiğini belirtti.

Fenerbahçe'nin yıldız futbolcusu Dusan Tadic'ten gündem olan hareketiyle ilgili açıklama geldi.

Volkan Demir'in haberine göre, çarşamba günkü idmana takım arkadaşı Edin Dzeko ile birlikte gelen Tadic, "Böyle saçmalıklara ikimizin de ayıracak vakti yok. 4 gün sonra maçımız var, liderliğimizi devam ettireceğiz." şeklinde konuştu.

İki oyuncu haklarındaki spekülasyonlara karşılık "Bizden korktukları için bir şeyler bulmaya çalışmaları normal" diye karşılık verdi.

Edin Dzeko ise, "Tadic'le neredeyse 24 saatimiz beraber geçiyor. Kötü niyetli insanların söylediklerine kimse inanmasın" sözlerini sarf etti.

Tadic'in Sırbistan Milli Takımı'nın uçağında "Çetnik Selamı" verdiği iddia edilmişti.