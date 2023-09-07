Fenerbahçe'nin yeni transferi Dominik Livakovic, yılın kalecisi ödülüne aday gösterildi

Dinamo Zagreb'den Fenerbahçe'nin renklerine bağladığı Hırvat kaleci Dominik Livakovic, yılın kalecisi için aday gösterildi.

ZORLU RAKİPLERİ VAR

Dominik Livakovic, Ballon d'Or'da yılın en iyi kalecisine verilen Yachine Ödülü'nü kazanmak için Yassine Bounou, Courtois, Ederson, Mike Maignan, Emiliano Martinez, Andre Onana, Ramsdale, Brice Samba, Ter Stegen ile mücadele edecek.