Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim oldu 2022? FB'nin yeni teknik direktörü kim, Jorge Jesus mu, anlaşma sağlandı mı?

Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak açıklandı. Yapılan habere göre FB'nin yeni teknik direktörü Jorge Jesus oldu. Peki, Jorge Jesus kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte ayrıntılar...

FENERBAHÇE'NİN YENİ TEKNİK DİREKTÖRÜ KİMDİR 2022?

Fenerbahçe'de yılan hikayesine dönen teknik direktör konusu çözüme ulaşıyor. Portekiz basını, dünyaca ünlü hoca Jorge Jesus'un sarı-lacivertlilerin yeni teknik direktörü olduğunu duyurdu.

Jorge Jesus, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü olmaya çok yakın. Portekiz kanalı CMTV, dünyaca ünlü hocanın önümüzdeki sezon sarı-lacivertlileri çalıştıracağını açıkladı.

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Portekiz kanalı CMTV, Jorge Jesus'un, sarı-lacivertli ekibin yeni teknik direktörü olacağını duyurdu. Dünyaca ünlü hoca geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Portekiz'e geri döndüğümde neler yapacağımla ilgili görüşmelere tekrar başlayacağım. Hatta bir takım beni bekliyor bile. Portekiz'e döndüğümde Fenerbahçe ile görüşeceğim. Neler olacağını bilmiyorum ama kesin olan şu ki bir karar vermem gerekiyor." ifadelerini kullanmıştı.

"ŞU AN ÖZGÜR BİR TEKNİK DİREKTÖRÜM"

Jesus, ayrıca, "Mesleki ve etik açıdan zor bir konu. En çok istediğim şey Flamengo'nun başarılı olması. Yeniden Flamengo'nun teknik direktörü olabilirim, belki 1 yıl belki 2 yıl sonra. Bilemiyorum. Ancak, ben şu an özgür bir teknik direktörüm. İstediğim kararı verebilirim. Belki 1-2 ay içinde bir kulübe imza atmış olurum. Kafamda ise bir gün Brezilya'ya dönmek kesinlikle var." diye konuşmuştu.

JORGE JESUS KİMDİR?

Jorge Fernando Pinheiro de Jesus (d. 24 Temmuz 1954, Amadora), Portekizli teknik direktör ve eski futbolcu. Son olarak Benfica'yı çalıştırmıştır.

Jorge Jesus doğum tarihi : 24 Temmuz 1954

24 Temmuz 1954 Jorge Jesus kaç yaşında : 67 yaşında

67 yaşında Jorge Jesus nereli : Portekiz

Portekiz Jorge Jesus mesleği ne : Teknik Direktör (Eski futbolcu)

Teknik Direktör (Eski futbolcu) Jorge Jesus hangi takımı çalıştırıyor : En son Benfica'yı çalıştırdı

JORGE JESUS'UN BAŞARILARI

Teknik direktör

Amora

Üçüncü Lig:

Şampiyon (1): 1991–92

Belenenses

Taça de Portugal:

Finalist (1): 2006-07

Braga

UEFA Intertoto Kupası:

Şampiyon (1): 2008

Benfica

Portuguese League

Şampiyon (2): 2009-10, 2013-14

Taça de Portugal

Şampiyon (4)2009-10, 2010-11, 2011-12, 2013–14

Finalist (1): 2012–13

Portekiz Lig Kupası

Şampiyon (4):2009-10, 2010-11, 2011-12, 2013-14

UEFA Avrupa Ligi:

Finalist (2): 2012-13, 2013-14

Sporting CP

Supertaça Cândido de Oliveira 2015 Şampiyon

Bireysel

Portekiz Ligi: En iyi teknik direktör 2009-10

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