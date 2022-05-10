Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim oldu 2022? FB'nin yeni teknik direktörü kim, Jorge Jesus mu, anlaşma sağlandı mı?
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Portekiz basını, dünyaca ünlü hoca Jorge Jesus'un sarı-lacivertlilerin yeni teknik direktörü olduğunu duyurdu. Bunun ardından futbol severler, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim oldu 2022? FB'nin yeni teknik direktörü kim, Jorge Jesus mu, anlaşma sağlandı mı? merak etti. İşte detaylar...
Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak açıklandı. Yapılan habere göre FB'nin yeni teknik direktörü Jorge Jesus oldu. Peki, Jorge Jesus kimdir, kaç yaşında, nereli? İşte ayrıntılar...
Fenerbahçe'de yılan hikayesine dönen teknik direktör konusu çözüme ulaşıyor. Portekiz basını, dünyaca ünlü hoca Jorge Jesus'un sarı-lacivertlilerin yeni teknik direktörü olduğunu duyurdu.
Jorge Jesus, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü olmaya çok yakın. Portekiz kanalı CMTV, dünyaca ünlü hocanın önümüzdeki sezon sarı-lacivertlileri çalıştıracağını açıkladı.
Portekiz kanalı CMTV, Jorge Jesus'un, sarı-lacivertli ekibin yeni teknik direktörü olacağını duyurdu. Dünyaca ünlü hoca geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada, "Portekiz'e geri döndüğümde neler yapacağımla ilgili görüşmelere tekrar başlayacağım. Hatta bir takım beni bekliyor bile. Portekiz'e döndüğümde Fenerbahçe ile görüşeceğim. Neler olacağını bilmiyorum ama kesin olan şu ki bir karar vermem gerekiyor." ifadelerini kullanmıştı.
Jesus, ayrıca, "Mesleki ve etik açıdan zor bir konu. En çok istediğim şey Flamengo'nun başarılı olması. Yeniden Flamengo'nun teknik direktörü olabilirim, belki 1 yıl belki 2 yıl sonra. Bilemiyorum. Ancak, ben şu an özgür bir teknik direktörüm. İstediğim kararı verebilirim. Belki 1-2 ay içinde bir kulübe imza atmış olurum. Kafamda ise bir gün Brezilya'ya dönmek kesinlikle var." diye konuşmuştu.
Jorge Fernando Pinheiro de Jesus (d. 24 Temmuz 1954, Amadora), Portekizli teknik direktör ve eski futbolcu. Son olarak Benfica'yı çalıştırmıştır.
- Jorge Jesus doğum tarihi : 24 Temmuz 1954
- Jorge Jesus kaç yaşında : 67 yaşında
- Jorge Jesus nereli : Portekiz
- Jorge Jesus mesleği ne : Teknik Direktör (Eski futbolcu)
- Jorge Jesus hangi takımı çalıştırıyor : En son Benfica'yı çalıştırdı
Teknik direktör
Amora
Üçüncü Lig:
Şampiyon (1): 1991–92
Belenenses
Taça de Portugal:
Finalist (1): 2006-07
Braga
UEFA Intertoto Kupası:
Şampiyon (1): 2008
Benfica
Portuguese League
Şampiyon (2): 2009-10, 2013-14
Taça de Portugal
Şampiyon (4)2009-10, 2010-11, 2011-12, 2013–14
Finalist (1): 2012–13
Portekiz Lig Kupası
Şampiyon (4):2009-10, 2010-11, 2011-12, 2013-14
UEFA Avrupa Ligi:
Finalist (2): 2012-13, 2013-14
Sporting CP
Supertaça Cândido de Oliveira 2015 Şampiyon
Bireysel
Portekiz Ligi: En iyi teknik direktör 2009-10