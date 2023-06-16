Jorge Jesus ile yolları ayıran Fenerbahçe, yeni teknik direktörünü buldu. Sarı-lacivertliler, akıllarındaki ismi takımın başına getirmek için gün sayıyor. Peki, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim? Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak 2023? Resmi açıklama an meselesi!

Montella cephesi ilk kez Fenerbahçe için konuştu! Herkes tek bir cümleye takıldı

İtalyan gazeteci Di Marzio'nun haberine göre bir süredir futbolseverler tarafından merak edilen Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim? Sorusu yanıt buldu. Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü merak ediliyor ve araştırılıyordu. Konuşulan isimler arasında yer alan bir tanesi İtalyan gazeteci Di Marzio'nun haberinde yer aldı. Peki, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim? Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak 2023? Resmi açıklama an meselesi!

FENERBAHÇE'NİN YENİ TEKNİK DİREKTÖRÜ KİM?

İtalyan gazeteci Di Marzio'nun haberine göre, Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Vincenzo Montella olacak. Sarı-lacivertlilerin, İtalyan hocayı kısa süre içerisinde resmen açıklaması bekleniyor.

Montella yönetiminde bu sezon 37 maça çıkan Adana Demirspor, 20 galibiyet, 9 beraberlik ve 8 mağlubiyet aldı. 1.86'lık puan ortalaması tutturan İtalyan hoca, Süper Lig'de 63 puan topladı.

Henüz Fenerbahçe kulübü tarafından konuya ilişkin olarak resmi bir açıklama gerçekleştirilmedi. Konu hakkında resmen açıklama gerçekleştirilmesinin ardından haberimiz güncellenecekktir.