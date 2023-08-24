Fenerbahçe'nin yeni kalecisi Dominik Livakovic, İstanbul'da
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Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Hırvat eldiven Dominik Livakovic, İstanbul'a geldi. Sarı-lacivertlilerin, Dinamo Zagreb'den renklerine bağladığı futbolcuyla 4+1 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.
Fenerbahçe transferi yılan hikayesine dönen Dominik Livakovic'te mutlu sona ulaştı. Sarı-lacivertlilerin renklerine bağladığı Hırvat eldiven, İstanbul'a geldi.
4+1 YILLIK SÖZLEŞME İMZALAYACAK
Fenerbahçe'nin Dinamo Zagreb'den renklerine bağladığı Livakovic, sağlık kontrollerinin ardından sarı-lacivertlilerle sözleşme imzalayacak. Hırvat eldivenin, Fenerbahçe ile 4+1 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.
2 MİLYON EURO KAZANACAK
Fenerbahçe, Dominik Livakovic için Dinamo Zagreb'e 7+1 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Hırvat eldiven ise sarı-lacivertlilerden yıllık 2 milyon euro kazanacak.
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