Fenerbahçe'nin yeni kalecisi Dominik Livakovic, İstanbul'da

Fenerbahçe transferi yılan hikayesine dönen Dominik Livakovic'te mutlu sona ulaştı. Sarı-lacivertlilerin renklerine bağladığı Hırvat eldiven, İstanbul'a geldi.

4+1 YILLIK SÖZLEŞME İMZALAYACAK

Fenerbahçe'nin Dinamo Zagreb'den renklerine bağladığı Livakovic, sağlık kontrollerinin ardından sarı-lacivertlilerle sözleşme imzalayacak. Hırvat eldivenin, Fenerbahçe ile 4+1 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

2 MİLYON EURO KAZANACAK

Fenerbahçe, Dominik Livakovic için Dinamo Zagreb'e 7+1 milyon euro bonservis bedeli ödeyecek. Hırvat eldiven ise sarı-lacivertlilerden yıllık 2 milyon euro kazanacak.