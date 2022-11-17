Fenerbahçe'nin 14 hafta sonunda yayın gelirlerinden elde ettiği kazançlar birçok kişi tarafından merak ediliyor ve Fenerbahçe'nin yayın geliri ne kadar? Sorusu araştırılıyor. Peki, Fenerbahçe'nin yayın geliri ne kadar? Fenerbahçe'nin yayınlardan ne kadar kazanıyor?

Sezon başından beri zirvede yer alan Fenerbahçe, Galatasaray'ın yaptığı çıkışla birlikte zirvedeki yerini Galatasaray'a kaptırdı. Bu nedenle duyulan haberlerin ardından Fenerbahçe'nin yayın geliri ne kadar? Sorusu ve Fenerbahçe'nin yayınlardan ne kadar kazanıyor? Sorusu merak edilmeye başlandı. Peki, Fenerbahçe'nin yayın geliri ne kadar? Fenerbahçe'nin yayınlardan ne kadar kazanıyor?

FENERBAHÇE'NİN YAYIN GELİRİ NE KADAR?

Fenerbahçe'nin yayıncı kuruluşlardan 14 haftanın sonunda aldığı rakam 110 milyon 758 bin TL olarak biliniyor.