Fenerbahçe'nin UEFA listesi! Kimler var kimler yok? Fenerbahçe'nin Konferans Ligi UEFA isim listesi belli oldu mu?
Fenerbahçe'nin UEFA listesi merakla bekleniyordu. Ülkemizi Konferans Ligi'nde temsil eden sarı-lacivertlilerin UEFA'ya bildirdiği kadroda takıma bu sezon katılan bir isim yer almadı. Peki, Kimler var kimler yok? Fenerbahçe'nin Konferans Ligi UEFA isim listesi belli oldu mu? İşte, Fenerbahçe UEFA isim listesi!
Fenerbahçe'nin UEFA listesi! Fenerbahçe'nin UEFA listesi merakla bekleniyordu. Ülkemizi Konferans Ligi'nde temsil eden sarı-lacivertlilerin UEFA'ya bildirdiği kadroda takıma bu sezon katılan bir isim yer almadı. Peki, Kimler var kimler yok? Fenerbahçe'nin Konferans Ligi UEFA isim listesi belli oldu mu? İşte, Fenerbahçe UEFA isim listesi haberimizde...
FENERBAHÇE'NİN UEFA İSİM LİSTESİ
Fenerbahçe, UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele edeceği kadrosunu açıkladı:
Dominik Livakovic, İrfan Can Eğribayat, Furkan Onur Akyüz, Serdar Aziz, Rodrigo Becao, Alexander Djiku, Ferdi Kadıoğlu, Bright Osayi-Samuel, Jayden Oosterwolde, Miguel Crespo, İsmail Yüksek, Fred, Miha Zajc, Mert Hakan Yandaş, Sebastian Szymanski, İrfan Can Kahveci, Ryan Kent, Joshua King, Cengiz Ünder, Dusan Tadic, Umut Nayir, Michy Batshuayi, Edin Dzeko.
Sarı-lacivertli ekibin UEFA'ya bildirdiği kadroda Luan Peres, Samet Akaydın, Mert Müldür, Nazım Sangare, Bartuğ Elmaz ve Emre Mor'un yer almadığı görüldü.