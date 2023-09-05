Fenerbahçe'nin UEFA listesi! Kimler var kimler yok? Fenerbahçe'nin Konferans Ligi UEFA isim listesi belli oldu mu?

Fenerbahçe'nin UEFA listesi merakla bekleniyordu. Ülkemizi Konferans Ligi'nde temsil eden sarı-lacivertlilerin UEFA'ya bildirdiği kadroda takıma bu sezon katılan bir isim yer almadı. Peki, Kimler var kimler yok? Fenerbahçe'nin Konferans Ligi UEFA isim listesi belli oldu mu? İşte, Fenerbahçe UEFA isim listesi!