Fenerbahçe'nin Transfer Gündemi: Tete Kimdir, Fenerbahçe'ye Gelecek mi?

Fenerbahçe'nin transfer gündemi yoğun bir şekilde devam ediyor. Son olarak Ante Rebic ile anılan Fenerbahçe'nin bu transferi gerçekleşecek mi merak konusu oldu. Tete'ninn kim olduğu, mevkisi ve yaşı gibi konular da taraftarlar tarafından merak ediliyor. Tete Fenerbahçe'ye transfer olup olmayacağı ise henüz netlik kazanmış değil.