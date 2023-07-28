Fenerbahçe'nin Transfer Gündemi: Tete Kimdir, Fenerbahçe'ye Gelecek mi?
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Fenerbahçe'nin transfer gündemi yoğun bir şekilde devam ediyor. Son olarak Ante Rebic ile anılan Fenerbahçe'nin bu transferi gerçekleşecek mi merak konusu oldu. Tete'ninn kim olduğu, mevkisi ve yaşı gibi konular da taraftarlar tarafından merak ediliyor. Tete Fenerbahçe'ye transfer olup olmayacağı ise henüz netlik kazanmış değil.
Tetekimdir, mevkisi ne, kaç yaşında ve Tete Fenerbahçe'ye gelecek mi gibi konular son günlerin en çok merak edilen konuları arasında yer alıyor. Peki, Tetekimdir, mevkisi ne, kaç yaşında? TeteFenerbahçe'ye gelecek mi?
TETE KİMDİR, MEVKİSİ NE, KAÇ YAŞINDA?
Doğum tarihi: 15 Şub 2000
Doğum yeri:AlvoradaBrezilya
yaş: 23
Boy: 1,75 m
Uyruk: BrezilyaBrezilya
Mevki: Forvet - Sağ Kanat
Ayak: sol ayakFENERBAHÇE'YE GELECEK Mİ?
TRtT Spor'dan yapılan açıklamada
"Fenerbahçe Tete'yi kadrosuna katmak istiyor.
Sarı lacivertliler, Türkiye'ye gelen Brezilyalı futbolcu ve temsilcisi ile görüşme gerçekleştirdi." denilid.