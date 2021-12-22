Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları kim? Fenerbahçe'nin teknik direktörü kim olacak? Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları kimler?

Fenerbahçe'de, Vitor Pereira ayrılığı sonrası yeni teknik direktörün kim olacağı merak konusu oldu. Sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan ve birçok isimle anlaşan sarı-lacivertliler, lider Trabzonspor ile puan farkının açılmasının ardından taraftar tepkilerinin hedefi oldu. Beşiktaş maçının son anlarında başkan Ali Koç ve yönetime gelen tepkilerin ardından, Vitor Pereira ile yollarını ayırdı. Bu gelişmelerin üzerine internette başta Fenerbahçe taraftarı olmak üzere, birçok futbol sever tarafından " Fenerbahçe Joachim Löw ile anlaştı mı? Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü kim olacak? Fenerbahçe'nin teknik direktörü adayları kim? Fenerbahçe'de teknik direktör adayları kimler? Fenerbahçe Bilic ile anlaştı mı? Fenerbahçe'nin teknik direktörü kim olacak? Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları kim? Fenerbahçe kiminle anlaştı? Fenerbahçe teknik direktörü kim? " soruları araştırılmaya başladı. Fenerbahçe'nin teknik direktör adaylarıyla ilgili her gün yeni bir isim ortaya atılmaya ediyor. Bu konuda en doğru seçimi yapmak için birçok isimle görüşen yönetimin adayları belli oldu.

FENERBAHÇE'NİN TEKNİK DİREKTÖR ADAYLARI KİMLER?

Teknik direktörü seçiminde hata yapma şansı kalmayan Fenerbahçe yönetiminin birçok aday ile görüşmeleri devam etmekte. Bu adaylar arasından öne çıkan isimler ise Kenan Koçak, Slaven Bilic, Joachim Löw, Şenol Güneş, Bielsa ve Daum oldu.

FENERBAHÇE'NİN TEKNİK DİREKTÖRÜ KİM OLACAK?

KENAN KOÇAK

Türkiye A Milli Futbol Takımı'nda Stefan Kuntz'un yardımcılığını yapan Kenan Koçak'ın, Beşiktaş derbisini izlemesi akıllara Fenerbahçe'nin yeni hocasının olup, olmayacağı sorularını getirdi. Ancak Milli Takım'ın oynayacağı zorlu karşılaşmalar öncesi bu ismin Fenerbahçe ile anlaşması ihtimali düşük olarak görülüyor.

SLAVEN BİLİÇ

Bir dönem Beşiktaş'ı çalıştıran ve aldığı başarılı sonuçlar ile Premier Lig'in yolunu tutan Hırvat teknik adam Slaven Biliç, son dönemde Çin Ligi ekiplerinden Beijing Guoan'ın teknik direktörlüğünü yapmakta. Ancak Çin Ligi'nin yaşadığı mali kriz nedeniyle kan kaybetmesinin ardından Biliç'in de sözleşmesinin bitişiyle Çin'den ayrılmasına kesin gözüyle bakılıyor. 1 Ocak tarihinde sözleşmesi bitecek olan Biliç'in ismi Fenerbahçe'nin yanı sıra ezeli rakibi Beşiktaş ile de anılıyor. Fenerbahçe Vitor Pereira ile anlaşmadan önce Biliç ile görüşmüş, olumlu cevap almış ancak Beijing Guoan bu anlaşmanın gerçekleşmesine izin vermemişti.

ŞENOL GÜNEŞ

Fenerbahçe'nin gündemine sürpriz bir isim öne çıktı. Son olarak A Milli Takımı çalıştıran tecrübeli teknik adam Şenol Güneş'in ligi tanıması ve kısa sürede takımı toparlayabilecek olması nedeniyle bazı yöneticiler tarafından sıcak bakıldığı iddiaları yer almakta. Tıpkı Biliç isminde olduğu gibi ezeli rakibi Beşiktaş'ın gündeminde de yer alan Şenol Güneş ismine taraftarın nasıl bakacağı ise merak konusu oldu.

İSMAİL KARTAL

Şenol Güneş'in yanı sıra İsmail Kartal'da Fenerbahçe'nin teknik direktör adayları arasında yer alan diğer bir Türk isim. Bir dönem Fenerbahçe'yi çalıştıran ve oynattığı pozitif futbol ile takdir edilen İsmail Kartal'ın da, Fenerbahçe'nin ciddi şekilde gündeminde olduğu konuşulmakta.

JOACHİM LÖW

Dünyaca ünlü Alman teknik adam Joachim Löw ismi de Fenerbahçe ile anılmakta. Fenerbahçe kadrosunda Alman kökenli futbolcu sayısının fazla oluşu ve milli takımda Mesut Özil'in performansına bulunduğu katkılardan dolayı yönetimin en büyük adayları arasında yer almakta. Ayrıca Löw'ün bir dönem Fenerbahçe'nin teknik direktörlüğünü yapması nedeniyle Türkiye'ye alışık olması Löw ihtimalini güçlendiriyor. Bilic'te olduğu gibi Löw ismi de, Pereira ile anlaşmadan önce sıkça basında yer almıştı.

MARCELO BİELSA

Fenerbahçe teknik direktörü adayları arasında beklenmeyen bir isim daha yer almakta. Premier Lig'de Leeds United'ı çalıştıran ve son olarak Manchester City'e karşı aldığı 7-0'lık mağlubiyetin ardından İngiltere basınında ayrılacağı yönünde haberler ortaya atılan Arjantinli teknik direktör Marcelo Bielsa'nın ismide son günlerde Fenerbahçe ile sıkça anılmakta.

ALEX DE SOUZA

Fenerbahçe'nin efsane isimlerinden Alex de Souza ismi son dönemde Fenerbahçeli taraftarlar tarafından sıkça gündeme gelmekte. Birçok taraftar tekrar Fenerbahçe'de görmek istediği isim ile ilgili kredisi azalan yönetimin üzerindeki baskıyı azaltabilecek tek ismin Alex olacağı yönünde görüşlerini paylaşmakta. Paylaşımların ardından Alex ismi Fenerbahçe'nin en büyük adayı olmasa da, adayları arasında yer almakta.

CHRİSTOPH DAUM

Aziz Yıldırım döneminde başarılı bir dönem geçiren Daum ismi de basında sıkça çıkan ismiler arasında kulübün bünyesinde yer almış olması nedeniyle Fenerbahçe'ye yakın olan isimler tarafından sıcak bakıldığı iddia edilmekte.

YILMAZ VURAL

Hemen hemen her teknik direktör değişikliğinde Fenerbahçe ile ismi anılan tecrübeli teknik adam taraftarlar tarafından en çok istenen isimler arasında yer almakta. Sosyal medyada en çok konuşulan isimler arasında yer alan ve tıpkı Daum gibi Köln Futbol Akademisi mezunu. Köln Futbol Akademisi'nden birincilik ile mezun olan Yılmaz Vural ile ilgili taraftarların isteği ise en azından sezon sonuna kadar takımın başında denenmesi.

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