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Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansı var mı? Fenerbahçe'nin şampiyon olma ihtimali kaldı mı?

Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansı var mı? Fenerbahçe'nin şampiyon olma ihtimali kaldı mı?

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Süper Lig'de herkesin beklediği gün geldi. Galatasaray, bu akşam saat 20.00'de başlayacak mücadelede Ankaragücü'nü yenmesi durumunda şampiyonluğunu ilan edecek. Fenerbahçe'nin ise sarı-kırmızılıların puan kaybetmesini beklemekten başka bir şansı yok. Peki Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansı var mı? Fenerbahçe'nin şampiyon olma ihtimali kaldı mı?

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Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansı var mı? Süper Lig'de herkesin beklediği gün geldi. Galatasaray, bu akşam saat 20.00'de başlayacak mücadelede Ankaragücü'nü yenmesi durumunda şampiyonluğunu ilan edecek. Fenerbahçe'nin ise sarı-kırmızılıların puan kaybetmesini beklemekten başka bir şansı yok. Peki Fenerbahçe'nin şampiyonluk şansı var mı? Fenerbahçe'nin şampiyon olma ihtimali kaldı mı? Detaylar...

FENERBAHÇE'NİN ŞAMPİYON OLMA İHTİMALİ VAR MI?

Eryaman Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılamada Galatasaray, MKE Ankaragücü'ne konuk olacak. Sarı-kırmızılılar mücadeleyi kazanması durumunda Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan edecek.

Fenerbahçe'nin Antalyaspor ile oynayacağı mücadele ise yine saat 20.00'de başlayacak ve Kadıköy'de oynanacak. Sarı-lacivertlilerin şampiyonluğu 4 Haziran Pazar günü oynanacak derbiye taşıması için sahadan galibiyetle ayrılması ve Galatasaray'ın puan kaybetmesi gerekiyor.

Galatasaray'ın MKE Ankaragücü ile berabere kalması durumunda Fenerbahçe'nin Nef Stadı'nda şampiyonluğunu ilan edebilmesi için 3 ya da daha fazla farkla sarı-kırmızılıları yenmesi gerekecek. Galatasaray, Ankara deplasmanında berabere kalıp, Nef Stadı'nda Fenerbahçe'ye karşı 2-0 kaybetse dahi şampiyonluğunu ilan edecek.

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

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