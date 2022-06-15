Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi rakibi kim oldu? Spor Toto Süper Lig'i 2. sırada bitiren Fenerbahçe'nin rakibinin belli olacağı UEFA Şampiyonlar Ligi 2.ön eleme turu çekilişi yapıldı. Peki, Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi rakibi kim oldu? Fenerbahçe kiminle eşleşti? İşte detaylar...

FENERBAHÇE KİMİNLE EŞLEŞTİ?

Spor Toto Süper Lig'i 2. sırada bitiren Fenerbahçe'nin rakibinin belli olacağı çekiliş başladı.Sarı lacivertliler, seri başı ekiplerden Dinamo Kiev (Ukrayna) ya da Midtjylland (Danimarka) ile eşleşecek. Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda ilk maçlar, 19-20 Temmuz, rövanşlar ise 26-27 Temmuz tarihlerinde oynanacak.

FENERBAHÇE'NİN RAKİBİ KİM OLDU?

Temsilcimiz Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 2.ön eleme turunda Ukrayna temsilcisi Dinamo Kiev ile eşleşti. Fenerbahçe ilk maçını 19-20 Temmuz'da deplasmanda oynayacak.

TEMSİLCİLERİMİZİN RAKİPLERİ BELLİ OLUYOR

Spor Toto Süper Lig'in 3'üncüsü İttifak Holding Konyaspor ve 4'üncüsü Medipol Başakşehir'in muhtemel rakipleri ise TSİ 14.00'te başlayacak kura çekiminde belirlenecek.

Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunun ilk karşılaşmaları 21, rövanşları ise 28 Temmuz'da yapılacak.

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