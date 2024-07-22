UEFA Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turunda kuralar çekildi. UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Lugano ile karşılaşacak olan Fenerbahçe'nin İsviçre temsilcisini elemesi durumunda üst turdaki rakibi belli oldu. Peki, Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi 3. ön eleme turundaki muhtemel rakibi kim olacak?

FENERBAHÇE'NİN ŞAMPİYONLAR LİGİ 3. ÖN ELEME TURUNDAKİ MUHTEMEK RAKİBİ KİM OLACAK?

Lille, geçen sezonu Fransa Ligue 1'de 59 puanla 4. sırada tamamladı. Teknik direktör Paulo Fonseca, iki sezonun ardından Milan'a gitti. Yerine ise 1 Temmuz'da Bruno Genesio göreve getirildi. Fransız ekibinin kadrosundan bu yaz Leny Yoro, Yusuf Yazıcı gibi isimler ayrıldı. Kadrosuna Mechelen'den Ngal'ayel Mukau, Trabzonspor'dan Thomas Meunier ve PSG'den Ethan Mbappe transfer edildi. Lille kadrosunun en dikkat çeken oyuncuları kaleci Lucas Chevalier, savunmada Bafode Diakite, Tiago Santos, Nabil Bentaleb, Agngel Gomes, Arnar Haraldsson, Edon Zhegrova ve Jonathan David olarak gösteriliyor. Forvet Jonathan David'in adı uzun süredir Avrupa devlerinin transfer listesinde yer alıyor.

LUGANO MAÇI NE ZAMAN?

Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi ikinci ön eleme turu ilk maçında Lugano'ya konuk olacak. Thun şehrindeki Stockhorn Arena stadyumunda oynanacak karşılaşma 23 Temmuz Salı günü (yarın) saat 21.30'da başlayacak. Portekizli hakem Tiago Martins'in düdük çalacağı karşılaşma D-Smart ve D-Smart GO'dan canlı olarak ekranlara gelecek. Bu müsabakanın rövanşı ise 30 Temmuz Salı günü saat 20.00'de Şükrü Saracoğlu Stadyumu'nda oynayacak.