Fenerbahçe'nin Rusya kamp kadrosunda kimler var? Fenerbahçe kamp kadrosu!

Yeni sezon hazırlıkları kapsamında 9-15 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek Pari Premier Cup Turnuvası'na katılmak üzere Rusya'ya gidecek Fenerbahçe'nin 33 kişilik kamp kadrosu belli oldu. Peki Fenerbahçe'nin Rusya kamp kadrosunda kimler var? Fenerbahçe kamp kadrosu!