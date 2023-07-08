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Fenerbahçe'nin Rusya kamp kadrosunda kimler var? Fenerbahçe kamp kadrosu!

Fenerbahçe'nin Rusya kamp kadrosunda kimler var? Fenerbahçe kamp kadrosu!

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Yeni sezon hazırlıkları kapsamında 9-15 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek Pari Premier Cup Turnuvası'na katılmak üzere Rusya'ya gidecek Fenerbahçe'nin 33 kişilik kamp kadrosu belli oldu. Peki Fenerbahçe'nin Rusya kamp kadrosunda kimler var? Fenerbahçe kamp kadrosu!

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Fenerbahçe kamp kadrosu! Yeni sezon hazırlıkları kapsamında 9-15 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek Pari Premier Cup Turnuvası'na katılmak üzere Rusya'ya gidecek Fenerbahçe'nin 33 kişilik kamp kadrosu belli oldu. Peki Fenerbahçe'nin Rusya kamp kadrosunda kimler var? Fenerbahçe kamp kadrosu haberimizde...

FENERBAHÇE KAMP KADROSU

Fenerbahçe, Rusya'nın St. Petersburg şehrinde 9-15 Temmuz tarihleri arasında düzenlenecek Pari Premier Cup Turnuvası'nın kamp kadrosunu açıkladı. Listede Samet Akaydin'in isminin olmaması merak konusu olurken, milli futbolcunun sakatlığı dolasıyla Rusya'ya götürülmediği ortaya çıktı. Lincoln ise özel program dahilinde İstanbul'da çalışacak.

Fenerbahçe'nin 33 kişilik kamp kadrosu şöyle:

Altay Bayındır, İrfan Can Eğribayat, Furkan Onur Akyüz, Muhammet Doğukan Demir, Serdar Aziz, Luan Peres, Attila Szalai, Gustavo Henrique, Ferdi Kadıoğlu, Bright Osayi-Samuel, Nazım Sangare, Jayden Oosterwolde, Miguel Crespo, Willian Arao, İsmail Yüksek, Mert Hakan Yandaş, Burak Kapacak, Diego Rossi, İrfan Can Kahveci, Emre Mor, Ryan Kent, Joshua King, Edin Dzeko, Michy Batshuayi, Serdar Dursun, Joao Pedro, Yiğit Efe Demir, Emir Ortakaya, Jin-Ho Jo, Emre Demir, Yusuf Kocatürk, Bora Aydınlık, Muhammet İmre.

Fenerbahçe'nin Rusya kamp kadrosunda kimler var? Fenerbahçe kamp kadrosu!

Haberler.com / Onur Bayram - Gündem

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