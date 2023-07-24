Fenerbahçe'nin rakibi kim oldu? Fenerbahçe Avrupa Konferans Ligi muhtemel rakibi kim? Fenerbahçe kiminle eşleşti?
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UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde mücadele edecek olan Fenerbahçe'nin rakibi merak ediliyor. Futbolseverler arama motorlarında Fenerbahçe'nin rakibi kim oldu? Fenerbahçe Avrupa Konferans Ligi muhtemel rakibi kim? Fenerbahçe kiminle eşleşti? araması yapıyor.
Futbolda UEFA Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi'nde üçüncü eleme turu kuraları çekilecek. Fenerbahçe'nin rakibi ise araştırılıyor. Arama motorlarında aranan Fenerbahçe'nin rakibi kim oldu? Fenerbahçe Avrupa Konferans Ligi muhtemel rakibi kim? Fenerbahçe kiminle eşleşti? sorularının yanıtı haberimizde yer alıyor.
Fenerbahçe, Konferans Ligi'nde 3. ön eleme turuna yükselmesi halinde Differdange-Maribor eşleşmesinin galibiyle karşılaşacak.
İşte eşleşmeler;
- Beşiktaş/Tirana - Zeljeznicar-Neftçi Bakü
- Fenerbahçe/Zimbru - Differdange / Maribor
- Adana Demirspor/Cluj - NK Osijek / ZTE
UEFA Konferans Ligi'nde 2. eleme turu maçları 26-27 Temmuz, 2-3 Ağustos tarihlerinde oynanacak. 3. eleme turlarında ise 10 Ağustos'ta ilk maç, 17 Ağustos'ta rövanş heyecanları olacak.
UEFA kura çekimi canlı izlemek için TV8,5 ekranlarını ziyaret edebilirsiniz.
UEFA kura çekimi bugün TV8,5 ekranlarında yayınlanacak.
Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi ve Avrupa Konferans Ligi kura çekimi bugün yapılacak. Şampiyonlar Ligi kura çekimi 13.00'te yapılırken, Avrupa Konferans Ligi 15.00'te yapılacak.
Sizce transfer döneminin en etkin takımı hangisi?— Haberler.com (@Haberler) July 21, 2023