UEFA Avrupa Ligi'nde ülkemizi temsil eden Fenerbahçe'nin rakibi merak ediliyor. İsviçre'nin Nyon kentindeki UEFA Genel Merkezi'nde düzenlenen kura çekiminde Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi son 16 turundaki rakibi belli oldu. Futbolseverler ise arama motorlarında Fenerbahçe'nin rakibi kim oldu? Fenerbahçe kiminle eşleşti? Fenerbahçe Avrupa rakibi kim? UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe rakibi kim? araması yaptı.

Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu mu? UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe rakibi kim oldu?

Fenerbahçe iyi kura mı çekti? Sevilla'nın kadrosu yıldızlardan geçilmiyor ama bir sorunları var

UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe rakibi kim? sorusu aratılıyor. Avrupa Ligi'nde heyecanla beklenen anlardan bir tanesi de kura çekimi oldu. Fenerbahçeli taraftarlar ise Fenerbahçe'nin rakibi kim oldu? Fenerbahçe kiminle eşleşti? Fenerbahçe Avrupa rakibi kim? UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe rakibi kim? sorularını araştırdı.

FENERBAHÇE RAKİBİ KİM OLDU?

Avrupa Ligi'nde B Grubu'nda Dinamo Kiev, Rennes ve AEK Larnaca'nın önünde lider bitiren Fenerbahçe, son 16 turunda Sevilla ile eşleşti. Avrupa Ligi B Grubu'nda harikalar yaratan Fenerbahçe; AEK Larnaca, Rennes ve Dinamo Kiev'in önünde grubu lider tamamlayarak adını son 16 turuna yazdırdı. Avrupa Ligi'nde play-off turu maçlarının oynanmasının ardından temsilcimizin rakibi belli oldu. Fenerbahçe, Avrupa Ligi son 16 turunda Sevilla ile eşleşti. Avrupa kupalarında son 10 maçında 7 galibiyet 3 beraberlik elde eden Fenerbahçe, böylece kulüp tarihinin Avrupa'daki en uzun yenilmezlik serisini yakaladı. Avrupa kupalarında grup aşamasını ilk kez yenilgisiz geçen Kanarya, kalesinde gördüğü 35 şutla da bu alanda rakiplerine en az fırsat veren takım oldu.

MAÇLAR NE ZAMAN OYNANACAK?

Fenerbahçe, Avrupa Ligi son 16 turundaki Sevilla maçlarını 9 Mart 2023 ve16 Mart 2023 tarihlerinde oynanacak. Sarı-lacivertliler ilk karşılaşmayı deplasmanda, rövanşı ise Kadıköy'de oynayacak.