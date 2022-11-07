Fenerbahçe'nin rakibi kim oldu? Fenerbahçe kiminle eşleşti? Fenerbahçe'nin rakibi kim?

UEFA Avrupa Ligi'nde ülkemizi temsil eden Fenerbahçe gruptan namağlup lider çıktı. Şimdi ise UEFA Avrupa Ligi son 16'ya kaldı. Futbolseverler Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi rakipleri belli oldu mu? sorusunu aratıyor. UEFA Avrupa Ligi'nde kupa heyecanı son hızla devam ederken Fenerbahçe'nin rakibi merak ediliyor. Peki, Fenerbahçe'nin rakibi kim oldu? Fenerbahçe kiminle eşleşti? Fenerbahçe'nin rakibi kim? Avrupa Ligi Fenerbahçe muhtemel rakipleri!