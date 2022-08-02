Fenerbahçe'nin Avrupa Ligi rakibi merak ediliyor. Fenerbahçe, 0-0'ın rövanşında Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Dinamo Kiev'e sahasında 2-1 kaybederek Devler Ligi'ne veda etti. Temsilcimiz Avrupa macerasına Avrupa Ligi 3. eleme turundan devam edecek. Peki, Fenerbahçe Avrupa Ligi rakibi kim oldu? Fenerbahçe'nin rakibi kim oldu 2022? UEFA Avrupa Ligi'nde FB'nin 3. ön eleme turu ve play-off turu rakipleri belli oldu mu? Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi rakibi ve detayları sizlerle...

FENERBAHÇE'NİN AVRUPA LİGİ RAKİBİ KİM OLDU?

Şampiyonlar Ligi 2. eleme turunda Dinamo Kiev'e elenen Fenerbahçe, yoluna UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turundan devam edecek. Temsilcimizin bu turda rakibi Çekya ekibi Slovacko olurken ilk maç 4 Ağustos Perşembe günü Ülker Stadyumu'nda oynanacak.

İLK MAÇ NEREDE OYNANACAK?

UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turunda Çekya ekibi Slovacko ile eşleşen Fenerbahçe, ilk maçını 4 Ağustos Perşembe günü Ülker Stadyumu'nda, rövanş maçını ise 11 Ağustos'ta Miroslava Valenty Stadı'nda oynayacak. Fenerbahçe rakibini elemesi durumunda UEFA Avrupa Ligi'ne kalmak için play-off oynayacak.

FENERBAHÇE'NİN AVRUPA LİGİ PLAY-OFF RAKİBİ KİM OLACAK?

Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi'nde 3. ön eleme turunu geçmesi halinde play-off turunda FK Austria Wien ile karşılaşacak.

FB'nin 3. ön eleme turu rakibi : Slovacko

Slovacko FB'nin play off turu rakibi : FK Austria Wien

Temsilcimiz Fenerbahçe 3. ön eleme turunu geçerse play off turunda Austria Wien ile eşleşecek.