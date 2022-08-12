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Fenerbahçe'nin rakibi kim oldu?

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Fenerbahçe'nin rakibi kim oldu?

Futbolseverlerin büyük bir heyecanlar takip ettiği Slovacko - Fenerbahçe maçı ile birlikte Fenerbahçe'nin rakibi kim oldu? Sorusu merak konusu oldu. Peki Fenerbahçe'nin rakibi kim oldu?

Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi play-off turunda kimle karşılaşacak sorusu, taraftarlar arasına en merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki Fenerbahçe'nin play-off turunda rakibi kim? Fenerbahçe'nin rakibi kim oldu?

FENERBAHÇE'NİN RAKİBİ KİM?

Fenerbahçe, bu etapta Avusturya Wien ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Oynanacak olan maçın rövanşı ise 25 Ağustos'ta Kadıköy'de gerçekleşecek.

Emir Ceran
Emir Ceran
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