Fenerbahçe'nin rakibi kim oldu?

Futbolseverlerin büyük bir heyecanlar takip ettiği Slovacko - Fenerbahçe maçı ile birlikte Fenerbahçe'nin rakibi kim oldu? Sorusu merak konusu oldu. Peki Fenerbahçe'nin rakibi kim oldu?