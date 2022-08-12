Fenerbahçe'nin rakibi kim oldu?
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Futbolseverlerin büyük bir heyecanlar takip ettiği Slovacko - Fenerbahçe maçı ile birlikte Fenerbahçe'nin rakibi kim oldu? Sorusu merak konusu oldu. Peki Fenerbahçe'nin rakibi kim oldu?
Fenerbahçe'nin UEFA Avrupa Ligi play-off turunda kimle karşılaşacak sorusu, taraftarlar arasına en merak edilen konular arasında yer alıyor. Peki Fenerbahçe'nin play-off turunda rakibi kim? Fenerbahçe'nin rakibi kim oldu?
FENERBAHÇE'NİN RAKİBİ KİM?
Fenerbahçe, bu etapta Avusturya Wien ile deplasmanda karşı karşıya gelecek. Oynanacak olan maçın rövanşı ise 25 Ağustos'ta Kadıköy'de gerçekleşecek.