Avrupa futbolunun üç numaralı turnuvası Konferans Ligi'nde son 16 turunda oynanacak maçlar bugün yapılacak kura çekimi sonucunda belli olacak. Peki, Fenerbahçe'nin rakibi kim olacak? Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu mu? UEFA Konferans Ligi Fenerbahçe kimle eşleşti?

Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu mu? UEFA Avrupa Ligi Fenerbahçe rakibi kim oldu?

Fenerbahçe iyi kura mı çekti? Sevilla'nın kadrosu yıldızlardan geçilmiyor ama bir sorunları var

Fenerbahçe'nin rakibi kim oldu sorusu gündemdeki yerini aldı. Bugün TV8,5 ekranlarında yayımlanacak UEFA Avrupa Ligi kura çekimi sonrası Avrupa'da rakiplerimiz belli olacak. Mart ayında oynanacak son 16 turu için eşleşmeler taraftarlar ile canlı yayında paylaşılacak. Fenerbahçe UEFA Avrupa Ligi rakibi kim, hangi takım oldu? Fenerbahçe'nin rakibi kim olacak? Fenerbahçe'nin rakibi belli oldu mu? UEFA Konferans Ligi Fenerbahçe kimle eşleşti? İşte detaylar haberimizde...

FENERBAHÇE'NİN RAKİBİ KİM OLDU?

Avrupa Ligi B Grubu'nda harikalar yaratan Fenerbahçe; AEK Larnaca, Rennes ve Dinamo Kiev'in önünde grubu lider tamamlayarak adını son 16 turuna yazdırdı. Avrupa Ligi'nde play-off turu maçlarının oynanmasının ardından temsilcimizin rakibi belli oldu. Fenerbahçe, Avrupa Ligi son 16 turunda Sevilla ile eşleşti. Temsilcimiz, İspanyol ekibini 2008 yılında Şampiyonlar Ligi son 16 turunda elemiş ve çeyrek finale yükselmişti.

AVRUPA LİGİ SON 16 KURALARI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

UEFA Avrupa Ligi son 16 kuraları 24 Şubat 2023 günü saat 14.00'da çekilmeye başlanacak.

Fenerbahçe, Sivasspor ve Başakşehir'in rakiplerini belirleyecek Konferans Ligi ve Avrupa Ligi son 16 kura çekimi tv8,5 ekranlarında olacak.